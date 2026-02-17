Кинокритик предсказал скорый спад популярности актера Матвеева за рубежом

Кинокритик Голубчиков предсказал скорый спад популярности актера Матвеева за рубежом

Tекст: Ольга Иванова

Внезапная популярность Максима Матвеева у зарубежных поклонников в социальных сетях, особенно среди иностранок, привлекла внимание экспертов, сообщает «Газета.Ru». Кинокритик Александр Голубчиков считает, что этот всплеск интереса, вероятнее всего, будет недолгим. Он уточнил, что внимание к актеру не гарантирует ему приглашений в зарубежные проекты, включая Голливуд.

Голубчиков сравнил нынешний интерес к Матвееву с короткими волнами популярности других российских артистов за рубежом, например, Кадышевой и Кати Лель. Он отметил: «Мне кажется, история с Матвеевым идет в тренде всех наших всплесков популярности – Надежды Кадышевой, Кати Лель, к которой нынче в Индонезии особенный интерес. И Максим Матвеев из той же серии». Кинокритик подчеркнул, что это не говорит о росте интереса к русской культуре, а скорее о том, что образ Матвеева оказался востребован у аудитории соцсетей.

Эксперт напомнил, что в отличие от актеров вроде Борисова, Эйдельштейна и Колокольникова, которые уже имели опыт работы за рубежом, у Матвеева такого опыта не было. После текущего всплеска, как считает Голубчиков, не стоит ждать резкого роста гонораров или активных приглашений на международные проекты. По его словам, сам актер вполне доволен жизнью в России и не стремится работать на зарубежном рынке.

Популярность к Матвееву пришла после выхода сериала «Анна Каренина», где он снялся вместе с женой Елизаветой Боярской. Иностранные поклонники начали выкладывать нарезки сцен с артистом и отмечать его в соцсетях, восхищаясь его внешностью и актерской игрой. Сам Матвеев относится к этой волне интереса с иронией, публикуя в блоге шутливые селфи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, песня Кати Лель «Мой мармеладный» обрела массовую популярность в Индонезии.