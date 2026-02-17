  • Новость часаМужчина погиб при атаке дрона на машину в Курской области
    17 февраля 2026, 15:54 • Новости дня

    Роднина: Парный турнир на ОИ без россиян – грустное зрелище

    Роднина: Парный турнир на Олимпиаде без россиян – грустное зрелище

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сочла соревнования пар на Олимпиаде в Италии унылыми без участия российских фигуристов.

    Соревнования по парному фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии вызвали у трехкратной олимпийской чемпионки, депутата Госдумы Ирины Родниной чувство грусти из-за отсутствия российских спортсменов. В интервью ТАСС Роднина отметила, что несмотря на попытки исключить россиян, «там русский дух, там Русью пахнет», ведь тренеры и многие участники так или иначе связаны с Россией.

    Она подчеркнула, что раньше костяк соревнований традиционно составляли пары из России, а также из Канады, Италии и Франции.

    Роднина отдельно выделила выступление грузинской пары Метелкиной и Берулавы. По ее словам, пара хорошо каталась, но в последнюю минуту произвольной программы Берулава выглядел так, будто много времени провел на корабле: «в последнюю минуту парня так штормило, будто он год плавал и не сходил с корабля». Она добавила, что пара молода и показала сложные элементы, однако стабильности в конце проката не хватило.

    Оценивая другие дуэты, Роднина отметила венгерскую пару за чистоту исполнения, но добавила, что скорость их вращения была настолько низкой, что «можно было посчитать, сколько у них зубов». По поводу американских фигуристов она предпочла промолчать и вновь подчеркнула, что отсутствие российских пар стало для нее главной темой турнира.

    Анастасии Метелкиной 20 лет, Луке Берулаве – 23. Пара тренируется под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Егора Закроева и уже завоевала золото чемпионата Европы в 2026 году, а также серебро и бронзу в 2024 и 2025 годах. Метелкина родом из Владимира, а Берулава – из Москвы. С 2020 года спортсмены защищают цвета сборной Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали первую для Грузии серебряную медаль на зимней Олимпиаде.

    А японская пара Рику Миура и Рюити Кихара установила мировой рекорд по баллам в произвольной программе, превзойдя бывших рекордсменов из России.

    Ранее Ирина Роднина отметила оригинальный подход организаторов и особое внимание к спортсменам на церемонии открытия Олимпиады–2026 в Италии.


    15 февраля 2026, 15:30 • Новости дня
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые в истории зимних Олимпиад завоевал девять золотых медалей, опередив всех предыдущих чемпионов.

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, завоевав девятую золотую медаль, передает РИА «Новости». В воскресенье сборная Норвегии с Клебо победила в мужской эстафетной гонке, а ранее на этих Играх в Италии Клебо стал первым в спринте, скиатлоне и гонке на 10 км с раздельным стартом.

    Клебо – единственный спортсмен, которому удалось выиграть девять золотых наград на зимних Олимпиадах. Ранее он становился трехкратным чемпионом Игр 2018 года в Пхенчхане и дважды выигрывал золото на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

    Лыжник также является пятикратным обладателем Кубка мира, пятнадцатикратным чемпионом мира и пятикратным победителем «Тур де Ски». До Клебо рекорд принадлежал норвежцам Марит Бьорген, Бьерну Дели и биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену, каждый из которых выигрывал по восемь олимпийских золотых медалей за карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии.

    14 февраля 2026, 21:43 • Новости дня
    Организаторы Олимпиады обеспечили дополнительную поставку презервативов

    Организаторам ОИ пришлось организовать дополнительную поставку презервативов

    Tекст: Мария Иванова

    После того, как в Олимпийской деревне Кортина-д’Ампеццо за три дня закончились 10 тыс. бесплатных презервативов, организаторы увеличили поставки средств контрацепции.

    Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии организовали дополнительную поставку презервативов после сообщений о нехватке в Олимпийской деревне Кортина-д’Ампеццо, передает ТАСС.

    По данным Reuters, для участников соревнований было изначально предусмотрено 10 тыс. бесплатных презервативов, но запас закончился всего за три дня.

    Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс предположил, что нехватка может быть связана с празднованием Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля.

    В своем заявлении организаторы подчеркнули: «Дополнительные запасы доставляются и будут распределены по всем деревням с сегодняшнего дня по понедельник. Запасы будут постоянно пополняться до конца Игр, чтобы обеспечить постоянное наличие средств контрацепции».

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля. Организаторы заверили, что впредь будут внимательно следить за этим вопросом, чтобы подобных перебоев не возникало до окончания соревнований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Олимпиаде закончились бесплатные презервативы.

    Ранее финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил.

    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    17 февраля 2026, 03:40 • Новости дня
    Метелкина и Берулава завоевали первое в истории Грузии серебро зимних ОИ
    Метелкина и Берулава завоевали первое в истории Грузии серебро зимних ОИ
    @ Mickael Chavet/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спортивная пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступавшие за сборную Грузии в танцах на льду завоевали первую для страны серебряную награду в зимней Олимпиаде.

    Сумма баллов пары фигуристов за короткую и произвольную программы составила 221,75 балла. Золото завоевали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (231,24 балла), они установили мировой рекорд в произвольной программе (158,13). Бронза у представителей Германии Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина (219,09), передает ТАСС.

    Метёлкина и Берулава – чемпионы Европы 2026 года, серебряные (2024) и бронзовые (2025) призеры турнира. Метёлкина родом из Владимира, Берулава – уроженец Москвы.

    Пару тренирует Павел Слюсаренко и Егор Закроев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста. Сумоист Асасерю заявил, что без России фигурное катание утратило вкус. Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова.

    16 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Захарова сочла слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой
    Захарова сочла слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде, указав на его нацистский характер.

    Зеленский выразил недовольство присутствием большого количества русских спортсменов на Олимпиаде в Италии, оскорбив как выступающих под нейтральным флагом, так и россиян в зарубежных командах, передает РЕН ТВ.

    «Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, – это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх тому ярчайшее свидетельство», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале подчеркнула, что Зеленский призвал страны буквально отторгнуть спортсменов с русским или российским происхождением, вне зависимости от того, выступают ли они за сборную, под флагом России или в составе иностранных команд. По ее словам, речь идет не о государственной принадлежности или политических взглядах, а именно об этническом и культурно-историческом происхождении спортсменов.

    Представитель МИД России назвала такие заявления ярким проявлением неонацизма. Захарова напомнила, что Россия уже неоднократно отмечала подобную риторику со стороны киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде. Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    14 февраля 2026, 18:18 • Новости дня
    Финская ассоциация подала протест против норвежских лыжников на Олимпиаде

    Финская лыжная ассоциация подала протест против норвежцеd на Олимпиаде

    Tекст: Мария Иванова

    Финская лыжная ассоциация потребовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещённой емкости с маслом во время гонки.

    Финская лыжная ассоциация и Национальный олимпийский комитет Финляндии подали официальный протест на результаты мужского спринта по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Протест адресован жюри Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).

    В заявлении отмечается, что причиной недовольства стало то, что норвежской команде разрешили проносить емкость с маслом в зону технического обслуживания во время гонки, хотя это было запрещено предварительными инструкциями для всех команд.

    «FIS не уведомила другие национальные команды о возможности использования емкости с маслом», – говорится в обращении финнов.

    Дополнительно сообщается, что американская команда также использовала запрещённую жидкость, а судьи не отреагировали на это вовремя. Позднее представители FIS признали ошибку и извинились. Финская сторона настаивает, что подобные действия нарушили принципы честной борьбы, и требует пересмотра итогов гонки.

    Напомним, победу в мужском спринте одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым финишировал американец Бен Огден, третье место занял норвежец Оскар Вике, а финн Лаури Вуоринен оказался четвертым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранеефинского хоккеиста Медведа отстранили от Олимпиады за нарушение дисциплины и употребление алкоголя.

    Сборная Словакии разгромила команду Финляндии на хоккейном матче Олимпиады.

    16 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Немецкие и чешские биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде

    Tекст: Денис Тельманов

    Участницы Олимпиады в Милане, среди которых немки и чешка, почувствовали недомогание после употребления бургеров и пропустили часть соревнований.

    Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт, а также чешская спортсменка Йессика Йислова испытали проблемы с желудком после того, как съели бургеры во время Олимпийских игр 2026 года, сообщает ТАСС.

    Спортивный директор Ассоциации лыжных видов Германии Феликс Биттерлинг объяснил: «Мы предполагаем, что они съели что-то не то. Это была проблема только на один вечер. С Яниной это произошло на одну ночь позже, поэтому она не была достаточно подготовлена к спринту. Но наш медицинский отдел, врач нашей команды, совершенно уверен, что в этом нет ничего серьезного».

    Отмечается, что 11 февраля Фойгт заняла четвертое место в индивидуальной гонке, а Хеттих-Вальц пришла восьмой. После этого обе спортсменки пожаловались на недомогание.

    Аналогичные симптомы появились у чешки Йессики Йисловой, которая проживала в одном отеле с немецкой командой.

    Хеттих-Вальц и Йислова снялись со спринтерской гонки, прошедшей 14 февраля, а Фойгт смогла выступить и заняла двенадцатое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказала представителя норвежской команды за нахождение на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря к стартам.

    Российская спортсменка завершила выступление на Олимпиаде после падения в четвертьфинале забега на одну тысячу метров.

    15 февраля 2026, 15:50 • Новости дня
    Австрийского прыгуна дисквалифицировали на Олимпиаде из-за длинной обуви

    Tекст: Дарья Григоренко

    Австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    По данным AFP, длина его ботинок превышала допустимую норму на четыре миллиметра, что и стало причиной отстранения спортсмена от участия в финале, передает ТАСС.

    Нарушение было выявлено после квалификационного раунда, в котором Чофениг занял восьмое место и обеспечил себе выход в финал. Сам спортсмен признал свою вину, отметив: «Я использовал на тренировках новые ботинки, которыми, кстати, был не очень доволен, но сохранил их. К сожалению, я был наивен и не проверил размеры. Это крайне глупо с моей стороны. Но правила есть правила».

    Победителем соревнований стал представитель Словении Домен Превц.

    Ранее финская лыжная ассоциация потребовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещенной емкости с маслом во время гонки.

    14 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    Финская команда впервые за 20 лет забросила 11 шайб за один матч на Олимпиаде

    Сборная Финляндии по хоккею разгромила Италию на Олимпиаде со счетом 11:0

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккеисты Финляндии оформили историческую победу над сборной Италии с двузначным счетом, впервые за время участия игроков из Национальной хоккейной лиги забросив 11 шайб в одном олимпийском матче.

    Сборная Финляндии по хоккею одержала крупную победу над командой Италии со счетом 11:0 в матче третьего тура группового этапа Олимпиады, передает ТАСС.

    Встреча состоялась в Милане. В составе финской сборной отличились Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко, Йоэль Кивиранта, Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа.

    Финляндия стала первой командой с участием игроков NHL, которая забила десять и более голов в одном матче на Олимпийских играх. Благодаря этой победе, команда Словакии заняла первое место в группе B и напрямую прошла в четвертьфинал турнира.

    Финны, шведы и словаки набрали по 6 очков, однако словаки опередили соперников по результатам личных встреч.

    Итальянскую сборную на турнире тренирует Юкка Ялонен, который ранее трижды приводил сборную Финляндии к победе на чемпионатах мира и однажды к олимпийскому золоту.

    В текущем олимпийском хоккейном турнире участвуют 12 команд, распределённых на три группы по четыре сборные.

    В четвертьфинал выходят победители групп и одна лучшая команда среди занявших вторые места. Остальные коллективы разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Финал турнира запланирован на 22 февраля, а матч за третье место пройдет днем ранее.

    Ранее в субботу сборная Швеции по хоккею обыграла команду Словакии на Олимпийских играх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады-2026 прервали из-за обнаруженной дыры во льду.

    16 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Хоккеист Эспозито назвал позором отстранение России от Олимпиады

    Tекст: Ольга Иванова

    Канадский хоккеист Фил Эспозито выразил мнение, что отсутствие России на олимпийском хоккейном турнире негативно сказывается на его статусе.

    Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито заявил в интервью ТАСС, что считает позором недопуск сборной России к хоккейному турниру Олимпийских игр, которые проходят в Италии. «Говоря о национальных командах, скажу лучше так: это позор, что Российская Федерация не получила право играть на олимпийском хоккейном турнире в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает», – подчеркнул Эспозито.

    По его мнению, отсутствие российской сборной отрицательно сказывается на уровне соревнований и полноты хоккейного турнира. Эспозито добавил, что без участия России Олимпиада теряет свою целостность и престиж.

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, легендарный борец сумо Асасёрю призвал вернуть Россию в фигурное катание. Он заявил, что без российских спортсменов фигурное катание «потеряло вкус». Асасёрю сравнил ситуацию с фигурным катанием без России с сумо без ёкодзуна.

    17 февраля 2026, 00:57 • Новости дня
    Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова
    Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танцевальная пара фигуристов из Японии Рику Миура и Рюити Кихара установили мировой рекорд по набранным баллам в произвольной программе в парном катании на зимних Олимпийских играх в Италии и превзошли прежних рекордсменов из России.

    Японские фигуристы Миура и Кихара, которые заняли пятое место после короткой программы, после произвольного проката в понедельник, 16 февраля, набрали 158,13 балла, а суммарно дуэт заработал 231,24 очка, передает РИА «Новости».

    Своим достижением Миура и Кихара побили мировой рекорд, ранее принадлежавший российским фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, который они установили на чемпионате Европы в 2022 года, набрав 157,46 балла.

    Японский дуэт два раза завоевывал серебро Олимпиад в командных соревнованиях, они – двукратные чемпионе мира и двукратные серебряные призеры мировых первенств.

    Российских танцоров на льду на Олимпиаду в Италии нет, их не допустили. В Олимпиаде 2026 года участвуют одиночники: Петр Гуменник и Аделия Петросян.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста. Сумоист Асасерю заявил, что без России фигурное катание утратило вкус. Хоккеист Эспозито назвал позором отстранение России от Олимпиады.



    16 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Мать и сын впервые выступили на одной зимней Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Горнолыжница из Мексики Сара Шлепер и ее сын Лассе Гахиола вошли в историю Игр в Италии как уникальный семейный дуэт.

    Шлепер в возрасте 46 лет заняла 26-е место в супергиганте 12 февраля, передает РИА «Новости».

    Позже спортсменку дисквалифицировали в гигантском слаломе, так как высота ее лыжных креплений превысила допустимую норму.

    Ее сын, 18-летний Гахиола, 14 февраля принял участие в гигантском слаломе и занял 53-е место. В соревнованиях по слалому юноша также стартовал, но не смог добраться до финиша.

    Шлепер стала самой возрастной горнолыжницей в олимпийской истории. Всего за карьеру мексиканка приняла участие в семи Олимпиадах, что является абсолютным рекордом для этого вида спорта.

    Ранее участницы Олимпиады в Милане, включая нескольких немок и чешку, почувствовали недомогание после употребления бургеров. Им пришлось пропустить часть соревнований.

    16 февраля 2026, 05:19 • Новости дня
    Сборная Норвегии по лыжным гонкам лишилась сервисмена на Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказала представителя норвежской команды за нахождение на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря к стартам.

    Сотрудник отстранен от работы на трассе вплоть до окончания командного спринта на Олимпиаде 2026 года, передает РИА «Новости».

    Поводом для дисквалификации стало грубое нарушение временного регламента подготовки лыж.

    Инцидент случился в день эстафеты, когда сервисмен остался на лыжне уже после запрета на нахождение там. Норвежцы признали оплошность. Менеджер команды Пер Элиас Кальфосс объяснил ситуацию путаницей со временем закрытия трасс для классического и конькового ходов.

    «Он сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться за инцидент», – рассказал Кальфосс.

    Ранее FIS отклонила жалобу финской ассоциации на итоги мужского спринта. Тогда норвежцам позволили использовать запрещенные ранее валики для клистера, а американцам – пронести жидкость в зону обслуживания. Федерация принесла извинения за свои действия, однако результаты гонки остались в силе.

    До этого Финская лыжная ассоциация требовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещенной емкости с маслом во время гонки.

    16 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в Милане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Фигуристка Аделия Петросян на первой тренировке Олимпиады в Милане успешно справилась с четверным тулупом в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.

    По данным РИА «Новости», чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в Милане, где чисто исполнила четверной тулуп в прогоне произвольной программы.

    В начале проката 18-летняя спортсменка сорвала первый четверной тулуп, завершив только два оборота, после чего смогла без ошибок выполнить второй тулуп в четыре оборота.

    В программе Петросян также исполнила двойной сальхов, который в будущем, вероятно, будет заменен на четверной, сольный тройной риттбергер, а также секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель. Каскады включали тройной флип – тройной тулуп и тройной флип – двойной риттбергер. Соревнования в женском одиночном катании пройдут на Олимпиаде 17 и 19 февраля. До начала короткой программы у Петросян запланирована еще одна тренировка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпионка России Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Милан с Валерием Артюховым.

    Олимпийский турнир по фигурному катанию завершился неожиданной победой Михаила Шайдорова, который исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе. Российский спортсмен Петр Гуменник показал выдающийся прокат с пятью квадами и замкнул шестерку лучших.

    16 февраля 2026, 05:12 • Новости дня
    Названы все пары плей-офф олимпийского хоккейного турнира в Италии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По итогам группового этапа определился полный состав участников плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира, туда вошли Канада, Словакия, США и Финляндия.

    Прямые путевки в четвертьфинал завоевали победители групп – канадцы, словаки и американцы, передает РИА «Новости».

    К ним присоединилась сборная Финляндии, показавшая лучший результат среди команд, занявших вторые места. Остальные восемь сборных сыграют в квалификационном раунде.

    В 1/4 финала Канада сыграет с победителем пары Чехия – Дания, а американцы встретятся с лучшим в дуэте Швеция – Латвия. Словакия ожидает соперника из матча Германия – Франция. Финнам предстоит игра против сильнейшего в противостоянии Швейцарии и Италии.

    Игры квалификационного раунда назначены на вторник, 17 февраля. Четвертьфинальные встречи пройдут на следующий день.

    До этого шведская сборная по хоккею обыграла команду Словакии на Олимпийских играх.

    16 февраля 2026, 21:53 • Новости дня
    Тутберидзе заявлена тренером Петросян на Олимпиаде

    Тутберидзе заявлена тренером российской фигуристки Петросян на Олимпиаде

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявлена в качестве тренера фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Италии.

    Этери Тутберидзе официально заявлена тренером фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде, передает РИА «Новости».

    На сайте Олимпиады в Италии также указаны имена Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза в числе наставников спортсменки.

    В женском одиночном катании Петросян выступит с короткой программой 17 февраля, а с произвольной – 19 февраля. В стартовом протоколе короткой программы фигуристка выйдет на лед второй по счету.

    Аделии Петросян сейчас 18 лет, и она уже трижды становилась чемпионкой России.

    Ранее сообщалось, что якобы Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил кандидатуру Даниила Глейхенгауза и Этери Тутберидзе на Олимпийские игры из-за скандала с допингом у Валиевой.

    Президент WADA Витольд Банька выразил обеспокоенность присутствием тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года в Милане.

    Российская фигуристка Аделия Петросян обеспечила себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.

