Лукашенко поддержал создание альянса стран под санкциями

Лукашенко одобрил инициативу МИД России по альянсу стран под санкциями

Tекст: Валерия Городецкая

«Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввел против нас санкции», – заявил Лукашенко, выступая с отчетом правительства за 2025 год, передает БелТА.

Глава Белоруссии отметил, что под прямыми санкциями сейчас находятся порядка 50 стран, а «вторичный эффект» затрагивает, по его оценке, уже сотни государств по всему миру. Лукашенко подчеркнул, что инициатива объединения исходит от российского МИД, который обратился к нему как председателю Высшего государственного совета Союзного государства.

Президент также упомянул, что к инициативе хотят подключить Китай, которого, по его словам, «уговаривать не надо, он понимает, что следующим будет он». Лукашенко считает, что объединение таких стран стало бы демонстрацией их силы и могущества на мировой арене.

В июле прошлого года число санкций против России превысило 30 тысяч.

Ранее агентство Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.