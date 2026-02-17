  • Новость часаМужчина погиб при атаке дрона на машину в Курской области
    Приговором Варданяну Баку показательно завершил армянскую эпоху Карабаха
    В Министерстве социальной политки Украины исчезли 500 тыс. долларов Всемирного банка
    Религиовед объяснил, когда намаз считается незаконной миссионерской деятельностью
    Шеф-повар рассказал, как печь блины по дореволюционным рецептам
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    Захарова ответила на польские требования о репарациях
    Минобороны заявило о попадании войск ВСУ у Купянска-Узлового в «ледяную ловушку»
    Роскомнадзор заявил, что не блокировал Windows в России
    17 февраля 2026, 15:14 • Новости дня

    Суд оставил в силе заочные сроки для четырех экс-депутатов Москвы

    Утвержден приговор четырем бывшим депутатам Москвы за работу в нежелательной НПО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшие депутаты Москвы заочно получили по четыре года колонии общего режима и пятилетний запрет на администрирование сайтов за участие в признанной нежелательной организации.

    Суд отклонил апелляционные жалобы и оставил без изменений заочный приговор Илье Азару (иноагент), Игорю Глеку, Елене Русаковой и Сергею Власову, сообщает прокуратура Москвы. Все четверо получили заочно по четыре года лишения свободы в колонии общего режима по части третьей статьи 284.1 УК РФ – за организацию деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России.

    Также каждого из осужденных лишили права заниматься администрированием сайтов и электронных сетей, включая интернет, сроком на пять лет. В сообщении прокуратуры говорится: «С учетом позиции прокуратуры Москвы оставлен без изменения обвинительный приговор бывшим муниципальным депутатам Игорю Глеку, Илье Азару, Елене Русаковой и Сергею Власову... Жалобы осужденных оставлены без удовлетворения».

    Суд установил, что Глек был сопредседателем организации «Депутаты Мирной России» (ФРГ), а Азар, Русакова и Власов входили в управляющий совет. По версии следствия, находясь за границей, они публиковали статьи на сайте организации и проводили мероприятия, направленные на сохранение ее структуры и влияние в России.

    Осужденные были заочно арестованы и объявлены в розыск. Приговор вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Илья Азар (признан в РФ иноагентом) получил четыре года колонии заочно и пятилетний запрет на администрирование сайтов по обвинению в организации работы нежелательной организации.

    Ранее, в апреле прошлого года в Москве у лидеров «Депутатов мирной России» прошли обыски. А в августе 2024 года Генпрокуратура признала деятельность неправительственной организации «Депутаты Мирной России», созданной в Германии, нежелательной в России.


    17 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    По факту избиения жителя Москвы иностранцами возбуждено дело

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном управлении Следственного комитета России сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, в ходе которого местного жителя избила группа молодых людей.

    «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одном из районов на территории города Москвы, группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя», – сказано в Telegrаm-канале столичного ГСУ СК России.

    Там добавили, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

    При этом подробности происшествия сообщил источник ИА «Регнум», который заявил, что на Бауманской улице группа приезжих молодые людей избила мужчину за замечание. Приезжие нарушали общественный порядок, отчего прохожий сделал им замечание, на что получил нецензурную ругань в ответ.

    Местный житель обозвал их обидным для них словом, обозначающим понаехавших иностранцев из ближнего зарубежья, за что все они набросились на мужчину и стали избивать.

    Один из приезжих снимал всё на видео, в том числе, как упавшего мужчину продолжили избивать ногами.

    Следователи проводят следственные действия для установления участников и обстоятельств произошедшего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, распылившего газ в метро Москвы хулигана вернули из Черногории в Россию. Назван наиболее распространенный вид преступлений в России. Двух девушек разыскали и оштрафовали за оскорбление белгородцев.

    16 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада

    МВД предупредило москвичей о новой схеме обмана при уборке снега

    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада
    @ Patrick Pleul/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют случаи, когда мошенники под видом уборщиков снега выманивают предоплату у граждан, предоставляя поддельные документы.

    О росте случаев мошенничества с объявлениями об уборке и вывозе снега сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА «Новости». По ее словам, злоумышленники размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления, в которых предлагают услуги по уборке снега. Мошенники предоставляют поддельные договоры и документы, согласовывают дату, время и количество техники, а также ее государственные регистрационные знаки.

    «Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки», – рассказала Волк.

    После получения предоплаты мошенники прекращают связь с жертвами, блокируют аккаунты и телефоны, а граждане теряют сотни тысяч рублей.

    Для предотвращения подобных ситуаций Волк рекомендовала проверять контрагентов через официальные информационные ресурсы, такие как ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

    Она также советует лично встречаться с исполнителем перед подписанием договора, вносить предоплату только после заключения соглашения и использовать безопасные формы расчета, например, аккредитив или оплату после выполнения работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 месяцев в России зарегистрировали более 244 тыс. киберпреступлений с использованием мессенджеров.

    Общая сумма ущерба от киберпреступлений достигла почти 300 млрд рублей.

    Злоумышленники начали массовую рассылку поддельных писем в коммерческие организации от имени Общероссийского народного фронта с требованиями перевести деньги на нужды военных.

    Аферисты стали использовать специальные программы под предлогом «ускорения приложений», «разблокировки» и «снятия ограничений».

    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    17 февраля 2026, 00:03 • Новости дня
    Суд в Москве вернул ранее изъятые картины Международному центру Рерихов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосгорсуд удовлетворил жалобу Международного центра Рерихов на совершенное ранее изъятие в пользу государства 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия по иску прокуратуры.

    «Судебное постановление полностью отменено», – приводит слова представителя суда РИА «Новости».

    Ранее Останкинский районный суд Москвы решением от 2 июля 2025 года по иску столичной прокуратуры признал картины бесхозяйным имуществом и передал их в собственность государства.

    Международная общественная организация «Международный центр Рерихов» с решением суда не согласилась и подала жалобу в Мосгорсуд, указав, что центр – собственник картин, которого не привлекли к участию в суде первой инстанции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглавы Минобороны Иванову. Блогеру Лерчек вернули ключи от Rolls-Royce из-за плесени в салоне.


    16 февраля 2026, 11:49 • Новости дня
    Пожарные спасли 16 человек из огня на северо-западе Москвы
    Пожарные спасли 16 человек из огня на северо-западе Москвы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спасатели вывели из горящего здания в российской столице 16 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник.

    Пожар начался на 1-м Магистральном тупике, дом 10, корпус 1, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Из огня вызволили 16 человек, продолжается тушение возгорания.

    Отмечается, что огонь фиксируется на четвертом этаже здания.

    Ранее при возгорании в жилом доме в центре столицы пострадали восемь человек.

    15 февраля 2026, 12:49 • Новости дня
    Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках на подлете к Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Три беспилотника были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – подчеркнул мэр в своем официальном канале на платформе Max.

    Позже градоначальник сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника, который также летел на Москву. По его словам, специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

    Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбила летевший на Москву беспилотник.

    В воскресенье средства ПВО уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    15 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник был сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», - говорится в сообщении Собянина в Max.

    На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ликвидировали более 40 украинских дронов самолетного типа с 18.00 до 20.00 мск над регионами России, включая московский регион.

    15 февраля 2026, 16:23 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пятый за сутки летевший на Москву БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    На подлете к Москве был уничтожен уже пятый беспилотник, который направлялся к городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в своем канале на платформе Max заявил: «Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Позже мэр добавил, что еще одна атака беспилотника на Москву была успешно отражена. По его словам, специалисты экстренных служб вновь прибыли на место падения обломков для проведения необходимых мероприятий.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что три беспилотника были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве.

    В воскресенье в Минобороны сообщили, что за четыре часа над российской территорией были уничтожены 102 беспилотных летательных аппарата.

    16 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за снегопада
    Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за снегопада
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером понедельника движение в столице оказалось практически парализовано из-за сильного снегопада и неблагоприятных погодных условий.

    По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером в понедельник пробки в Москве достигли 10 баллов на фоне обильного снегопада. Самые серьезные заторы зафиксированы в центре столицы, а также на северо-востоке, востоке, юго-западе и северо-западе Садового кольца, сообщает РИА Новости.

    Автомобилисты вынуждены стоять на таких улицах, как Кремлевская, Москворецкая, Дербеневская набережные, Тверской и Сретенский бульвары, Якиманский проезд, улица Яузская, Неглинная, Лосиновская, Новый Арбат, Остоженка, Знаменка, Сретенка, а также на Малом Каменном и Новоспасском мостах.

    Пробки также отмечаются по большей части Третьего транспортного кольца, особенно на северо-востоке города. На МКАД и вылетных магистралях наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе и северо-востоке Москвы.

    По информации Гидрометцентра, в Москве до 21.00 действует «желтый» уровень погодной опасности, а в Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по Московской кольцевой дороге оказалось остановлено из-за сильного снегопада и многокилометровых пробок.

    Село Териберка оказалось отрезано от Мурманска в результате сильной метели и снежных заносов.

    На востоке Московской области технические неполадки и низкие температуры привели к утренним задержкам пригородных поездов.

    15 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    В аэропорту Домодедово сняли ограничения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово сняты, сообщили в Росавиация.

    В Telegram-канале Росавиации пояснили, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. После необходимой проверки их было решено отменить, и аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

    В воскресенье в аэропорту Домодедово временно вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили пятый за сутки летевший на Москву БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения ввели еще в шести аэропортах России.

    15 февраля 2026, 17:00 • Новости дня
    В аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В аэропорту Домодедово временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

    В Telegram-канале Росавиации уточняется: «Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

    В воскресенье Росавиация сообщила, что в аэропорту Волгограда начали действовать ограничения на прием и отправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения ввели еще в шести аэропортах России.

    16 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    При пожаре в хостеле на севере Москвы пострадали девять человек

    СК: При пожаре в хостеле на севере Москвы пострадали девять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате пожара в хостеле, расположенном в 1-м Магистральном тупике на севере Москвы, пострадали девять человек, сообщили в столичном ГСУ СК России.

    Погибших в результате инцидента нет, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «В результате произошедшего погибших нет. Девять постояльцев хостела получили травмы различной степени тяжести, восемь из которых были доставлены в городские медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи», – говорится в публикации.

    Напомним, в понедельник столичные пожарные спасли на пожаре 16 человек. По предварительной причине, пожар начался из-за аварийной работы электрического оборудования.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

    16 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Москвичей предупредили о росте стоимости такси из-за снегопада

    «Яндекс» предупредил о росте среднего чека за такси на 20% в Москве из-за снегопада

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильные снегопады привели к увеличению времени поездок на такси в Москве, что вызвало рост среднего чека примерно на 20%.

    Средний чек поездки на такси в Москве может увеличиться на 20% из-за роста времени в пути на фоне сильных снегопадов, передает ТАСС.

    В компании «Яндекс такси» сообщили, что сегодня поездки по городу занимали на 25-30% больше времени по сравнению с обычными днями. Особенно сильный рост длительности наблюдался с наступлением сумерек после 17:00 и, по прогнозу, сохранится до 21:00.

    В сервисе отметили, что на отдельных участках Москвы, где спрос на поездки превышает количество доступных автомобилей, временно вводятся повышающие коэффициенты. При этом общее число водителей на линии остается стабильным.

    В «Яндекс такси» порекомендовали пассажирам учитывать погодные условия при планировании маршрута.

    В компании советуют сравнивать разные способы передвижения, комбинировать маршруты с метро, а также выезжать вне пиковых часов, чтобы избежать увеличения стоимости поездки.

    Дополнительно рекомендовано закладывать больше времени на дорогу, особенно если поездка связана с важными мероприятиями или вылетами.

    По данным Гидрометцентра России, режим погодной опасности в Московском регионе был повышен до оранжевого уровня. Ожидается, что высота снежного покрова в Москве и Подмосковье за время снегопада может увеличиться на 10-14 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада.

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    16 февраля 2026, 13:13 • Новости дня
    Уголовное дело завели после пожара в хостеле Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следователи выясняют причины возгорания в административном здании на севере столицы, где пожарным удалось вывести из огня 16 человек.

    Возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение столичного Главного следственного управления СК.

    На месте работают криминалисты, информация о точном количестве пострадавших уточняется.

    Один из постояльцев рассказал, что огонь вспыхнул на четвертом этаже, в то время как он сам проживал уровнем ниже. Мужчина пояснил, что в помещениях своевременно включилась система оповещения об опасности.

    Напомним, в понедельник спасатели вывели 16 человек из горящего здания Москве. Позднее возгорание ликвидировали.

    16 февраля 2026, 13:17 • Новости дня
    Снегопад в Москве задержал вылет из столичных аэропортов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичных аэропортах задерживаются пять рейсов более чем на два часа, при этом отмен или уходов на запасные аэродромы не зафиксировано, сообщили в Росавиации.

    В воздушных гаванях Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском продолжается плановая работа по отправке и приему рейсов, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Временные сдвиги в расписании вызваны необходимостью облива воздушных судов специальными жидкостями. К полудню московские аэропорты успели обслужить 534 рейса на прилет и вылет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление зимнего максимума снежного покрова в столице. Ранее снегопад парализовал движение по МКАД.

    17 февраля 2026, 12:58 • Новости дня
    В пансионате Москвы три человека скончались от пневмонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В деревне Пенино в столице три постояльца пансионата скончались от пневмонии, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Постояльцы массово заболели пневмонией из-за антисанитарных условий, у них развилась острая инфекция верхних дыхательных путей, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    26 человек были госпитализированы, трое из них скончались.

    Уголовное дело расследуют по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

    Фигурантом дела выступает владелец пансионата, это женщина, ее поместили под домашний арест.

    По версии следствия, бизнесмен устроила пансионат для пожилых на участке в Пенино. При этом Роспотребнадзор не уведомляли о предпринимательской деятельности по проживанию, питанию и бытовому обслуживанию.

    Допускались многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Еда поступала без товарно-сопроводительной документации, у персонала не было медкнижек. Вместе с приготовлением еды проводился ремонт.

    Ранее в Кемеровской области девяти человек психоневрологического интерната скончались после массового заражения гриппом группы А и пневмонией.

