    17 февраля 2026, 14:51 • Новости дня

    Калиматов сообщил о снижении долга Ингушетии на 10 млрд рублей

    Калиматов: Общий долг Ингушетии снизился на 10 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ингушетии смогли сократить совокупный долг региона на почти 10 млрд рублей, благодаря чему республика избежала мер бюджетного принуждения, сообщил президенту России Владимиру Путину глава республики Махмуд-Али Калиматов.

    Власти Ингушетии сократили совокупный долг региона почти на 10 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

    «В части того, что по бюджету, Владимир Владимирович, у нас была ситуация, что около 12 млрд рублей у нас были разные долги – кредиторка, госдолг. Сегодня мы можем сказать, что у нас осталось 2-3 млрд рублей», – заявил Калиматов.

    По словам главы региона, благодаря такому сокращению задолженности Ингушетия смогла избавиться от мер бюджетного принуждения.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

    15 февраля 2026, 04:05 • Новости дня
    МИД заявил, что спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина

    Галузин: Спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Спонсоры киевского режима сделали выводы после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Дипломат напомнил, что киевский режим попытался атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области, используя несколько десятков беспилотников дальнего радиуса действия. Галузин подчеркнул, что все удары были отражены, а само нападение получило осуждение во многих странах.

    Он отметил, что партнеры России смогли лично убедиться в «террористической сущности хунты Зеленского», передает ТАСС.

    «Все видели кадры передачи в Москве нашими военными американцам контроллера полетного задания с одного из сбитых украинских БПЛА, нацеленных на резиденцию президента России», – заявил дипломат.

    По словам Галузина, «соответствующие выводы и оценки сделаны, в том числе и теми, кто спонсирует киевский режим».

    Ответные действия России после атаки киевского режима на резиденцию нанесли серьезный урон военным объектам Украины, заявил Галузин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    16 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении в составе Совета безопасности России.

    Документ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов, предусматривает исключение Сергея Иванова из списка членов Совбеза.

    Иванов ранее занимал пост постоянного члена Совета безопасности. В феврале он был освобожден от должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Иванов оставил этот пост по собственному желанию.

    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    16 февраля 2026, 17:25 • Новости дня
    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России

    Путин включил Собянина в состав Военно-промышленной комиссии России

    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении состава Военно-промышленной комиссии.

    В обновленный состав вошли мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель Наталья Сергунина.

    Документ размещен на официальном портале правовой информации.

    В 2024 году глава Минобороны Андрей Белоусов и глава Минпромторга Антон Алиханов были включены в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России

    16 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Лукашенко передал представителям Франции «месседж» от Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что во время визита представителей Франции в Минск передал им послание не только от себя, но и от президента России Владимира Путина.

    Лукашенко подчеркнул: «Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина». Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон, по его мнению, «одумался» и пытается наладить контакты с Россией на закате своей политической карьеры, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что был напрямую вовлечен в обсуждение ряда вопросов между Россией и Францией, поскольку некоторые вопросы решались через него. Кроме того, Лукашенко напомнил, как президент США Дональд Трамп пытался содействовать урегулированию конфликта на Украине, однако европейские страны, по словам белорусского лидера, не были заинтересованы в подобных инициативах.

    Глава Белоруссии также выразил мнение, что стабилизировать обстановку в Европе могла бы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако, по его словам, этого не происходит. Лукашенко задался вопросом: «Что сделала ОБСЕ, чтобы у нас в Европе спокойная, бесконфликтная была ситуация?» – и отметил, что ответ на этот вопрос очевиден.

    Лукашенко подчеркнул, что Западная Европа отказывается от сотрудничества с Москвой и Минском даже в ущерб собственной выгоде. Он напомнил, что ранее предлагал европейским странам развивать сотрудничество в евразийском регионе, объединяя российские ресурсы и европейские технологии, что позволило бы создать мощную организацию. Однако, как отметил президент Белоруссии, Евросоюз не готов идти по этому пути.

    Ранее Лукашенко заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным участие Минска в «Совете мира». Кроме того, президент Белоруссии заявил, что Белоруссия намерена участвовать в работе «Совета мира» на условиях полного суверенитета, занимать свою позицию, а «не лизать кого-то».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

    15 февраля 2026, 01:47 • Новости дня
    Омбудсмен ЛНР решила попросить Путина о гражданстве для итальянского журналиста

    Омбудсмен ЛНР Сорока собралась попросить Путина о гражданстве для Лоруссо

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока сообщила о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять в российское гражданство журналиста International Reporters Винченцо Лоруссо, который ранее заявил о желании стать россиянином.

    «Всецело поддерживаю Винченцо в этом стремлении и намереваюсь обратиться в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с просьбой о приеме в гражданство Российской Федерации иностранного гражданина Винченцо Лоруссо в исключительном порядке», – сообщила Сорока в Telegram.

    Она отметила, что деятельность Лоруссо направлена на укрепление имиджа России, а также на разоблачение политики русофобии со стороны украинского режима и европейских политиков, антигуманной сущности украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Лоруссо, освещающий события в Донбассе и Новороссии, заявил о намерении получить российское гражданство. Он получил вид на жительство в России в феврале 2025 года.


    16 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин поздравил Клычкова с рекордным урожаем пшеницы в Орловской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Орловской области Андрея Клычкова с рекордным урожаем пшеницы.

    Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Орловской области Андрея Клычкова с рекордным урожаем пшеницы, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи в Кремле Клычков доложил главе государства об успехах региона в сельском хозяйстве и отметил, что, по словам Геннадия Зюганова, в Орловской области удалось добиться рекордных урожаев – 185 центнеров с гектара.

    Путин отреагировал на доклад словами: «Это здорово. Поздравляю вас».

    Губернатор подчеркнул, что этот результат стал возможен благодаря внедрению новых методов в агросекторе и поддержке со стороны федеральных властей.

    Ранее на заседании Государственного совета России Геннадий Зюганов заявил, что урожай пшеницы в Орловской области является лучшим в мире. Он также предложил внедрять успешный опыт региона в других областях страны для увеличения производства зерна. В ходе встречи в Кремле обсуждались и другие вопросы социально-экономического развития региона.

    Президент Владимир Путин поддержал создание национального семеноводческого центра в Орловской области при участии частного бизнеса.

    Путин поблагодарил регионы за помощь семьям бойцов и участников спецоперации на Украине.

    Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил о планах завершить строительство аэропорта в 2027 году.

    16 февраля 2026, 20:02 • Новости дня
    Кадыров согласился участвовать в выборах главы Чечни только при поддержке Путина

    Рамзан Кадыров заявил, что может выдвинуться на предварительное голосование партии «Единая Россия» на выборах главы республики при поддержке Владимира Путина.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров готов выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование по определению кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах главы республики, сообщает ТАСС.

    По словам Кадырова, такое решение он примет только в случае поддержки со стороны президента России Владимира Путина.

    В своем телеграм-канале Кадыров рассказал, что председатель правительства Чечни Магомед Даудов обратился к нему с просьбой участвовать в предварительном голосовании по определению кандидатур от партии «Единая Россия».

    Даудов обратился к главе республики от имени команды Ахмата-хаджи Кадырова и всего чеченского народа.

    Кадыров поблагодарил Даудова и своих соратников за оказанное доверие, отметив, что согласится выдвинуть свою кандидатуру только при условии поддержки со стороны национального лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рамзан Кадыров и сенатор Сулейман Керимов примирились на встрече в Московском Кремле.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись совместного ужина с сыном Адамом Кадыровым на фоне слухов о его аварии.

    В результате обмена пленными между Россией и Украиной в Чечню вернулись 20 военнослужащих.

    16 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин поддержал создание семеноводческого центра в Орловской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поддержал создание в Орловской области национального семеноводческого центра, в который для сохранения научной базы готов инвестировать частный бизнес, сообщили в Кремле.

    Идея создания национального семеноводческого центра была озвучена губернатором Орловской области Андреем Клычковым на встрече с президентом России Владимиром Путиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Клычков отметил, что проект уже проработан с Министерством науки и высшего образования, а также подчеркнул участие частного бизнеса в инвестировании в федеральные структуры региона.

    По словам Клычкова, проект позволит сохранить научную базу и существующие мощности, а результат реализации даст ощутимый эффект в ближайшей перспективе, хотя выращивание семян требует значительного времени.

    Президент Владимир Путин поддержал предложение, подчеркнув необходимость продолжения работы в этом направлении. «Полностью согласен и прошу продолжить эту работу», – отметил глава государства.

    На встрече также обсуждались успехи Орловской области в реализации национальных проектов. Клычков сообщил, что регион привлек 47 млрд рублей в 2025 году, что позволило отремонтировать 15 домов культуры, три музея и 25 медицинских учреждений.

    Ранее на встрече с Клычковым Путин поблагодарил регионы за помощь семьям бойцов и участникам СВО.

    Орловский губернатор Клычков сообщил о планах завершить строительство аэропорта в 2027 году.

    16 февраля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин подтвердил участие в саммите ЕАЭС в Астане

    Путин принял приглашение Токаева и подтвердил участие в заседании ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подтвердил свое участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле.

    Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева, сообщается в Max Кремля.

    Путин и Токаев  обсудили выполнение договоренностей по развитию российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание совместным торгово-экономическим проектам.

    Владимир Путин подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в конце мая в Астане. Президент Казахстана пригласил российского лидера приехать с государственным визитом в страну, и приглашение было принято с благодарностью.

    Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы международной повестки и договорились поддерживать тесный контакт.

    Пресс-секретарь президента России сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    16 февраля 2026, 12:49 • Новости дня
    Кремль сообщил о разговоре Путина с Токаевым

    Песков: Путин проводит телефонный разговор с Токаевым

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России сообщил о международном телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Президент России Владимир Путин в данный момент ведет телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    О содержании беседы пока не сообщается. Ожидается, что детали разговора будут обнародованы позже.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

    16 февраля 2026, 13:58 • Новости дня
    Путин заявил о росте валового регионального продукта в России

    Путин заявил о росте валового регионального продукта в России на 1%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым президент Владимир Путин отметил, что Орловская область показала рост валового регионального продукта (ВРП) на 2,6%, в то время как по стране в среднем рост ВРП составил 1%.

    «ВРП действительно демонстрирует очень хорошие показатели. Если в среднем по России, как на сегодняшний день смотрится, рост – 1%, у вас – 2,6%, то есть больше чем в полтора раза», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Он также отметил, что в регионе растут хорошим темпом инвестиции.

    В понедельник глава государства принимает в Кремле руководителя Орловской области. В прошлый раз Путин встречался с Клычковым в двустороннем формате в июне 2023 года.

    Напомним, ранее Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России.


    16 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Песков: Кремль не планирует судиться из-за товаров с изображением Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль не намерен подавать судебные иски против производителей товаров с изображением президента России Владимира Путина, если нет признаков оскорбления личности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о возможности судебных разбирательств, Песков заявил: «Мы не планируем», – передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Кремль внимательно следит за тем, чтобы подобная продукция не содержала оскорбительных элементов, поскольку в таком случае меры будут приняты в рамках действующего законодательства.

    Песков отметил, что продажа кружек, футболок и других товаров с изображением президента свидетельствует о его популярности. По словам Пескова, это одно из выражений чувств людей в современном мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре на Ozon были раскуплены футболки с изображением президента России и надписью «Крепкий Орешник». СМИ обнаружили эти футболки на Ozon по запросу «орешник».

    В 2019 году латвийские спецслужбы провели масштабное расследование «угрозы национальной безопасности» со стороны России, которая, по их мнению, заключалась в продаже в Риге маек с изображением Путина.

    16 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Путин поблагодарил регионы за помощь семьям бойцов и участникам СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поблагодарил представителей всех регионов, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

    Это заявление прозвучало на встрече главы государства с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, передает ТАСС.

    «Хочу вас за это поблагодарить, так же, как и делаю это всегда, встречаясь с руководителями регионов», – подчеркнул Путин. Он также добавил, что уверен в том, что его слова будут услышаны. «Всех хочу поблагодарить коллег из регионов за эту очень важную для страны или для конкретных людей работу – поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции и членов их семей», – сказал президент.

    Ранее Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.

    16 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Клычков на встрече подарил Путину статуэтку зубра

    Губернатор Орловской области Клычков подарил Путину статуэтку зубра

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным подарил главе государства статуэтку зубра, сообщили в Кремле.

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил главе государства статуэтку зубра, сообщается на сайте Кремля.

    «Позвольте, небольшой сувенир от Орловской области – зубр», – заявил Клычков, передавая статуэтку президенту.

    Губернатор рассказал, что в Орловской области с 1990-х годов восстановили популяцию диких зубров, и сейчас в регионе насчитывается самая большая популяция этих животных в Европе – 820 особей. По его словам, уникальность орловских зубров в том, что у них четыре генетические линии, благодаря чему поголовье не вырождается.

    Путин поблагодарил губернатора за оригинальный подарок и отметил значимость работы по сохранению редких видов животных.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

    16 февраля 2026, 12:43 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Орловской области Клычковым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Владимир Путин проведет в понедельник встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, передает РИА «Новости». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что работа с регионами – неотъемлемая часть повседневной деятельности главы государства. «Продолжит также наряду с остальным Путин заниматься региональными делами. Неотъемлемая часть ежедневной работы президента. Сегодня будет с докладом у президента губернатор Орловской области Андрей Клычков», – заявил представитель Кремля .

    Ожидается, что Клычков представит президенту доклад о текущей ситуации в Орловской области и обсудит актуальные вопросы развития региона.

    Ранее президент Владимир Путин поддержал планы Андрея Клычкова избираться губернатором Орловской области на новый срок.

