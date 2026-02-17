Спрогнозировано снижение числа жителей ФРГ на 10% к 2070 году

Эксперты Ifo заявили о существенном снижении численности жителей ФРГ к 2070 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Согласно анализу Федерального статистического ведомства ФРГ, проведенному дрезденским отделением Института экономических исследований Ifo, численность населения Германии может сократиться на 10% к 2070 году, передает ТАСС. Ранее предполагалось, что снижение составит лишь 1%.

В исследовании отмечаются значительные различия между регионами: сокращение особенно затронет восточногерманские земли. Эксперты объяснили корректировку прогноза новыми данными переписи 2022 года, согласно которым в Германии проживало около 81,9 млн человек – меньше, чем считалось ранее.

Более низкий исходный уровень численности приведет к резкому сокращению населения в долгосрочной перспективе. Руководитель института Йоахим Рагниц отметил: «Ускоренное сокращение и старение населения необходимо учитывать уже сейчас при принятии политических решений, имеющих долгосрочные последствия, например, в сфере здравоохранения и социального обеспечения».

Он добавил, что уменьшение числа жителей приведет к снижению спроса на жилье, транспортную инфраструктуру и персонал на госслужбе, тогда как потребность в медицине и социальной поддержке возрастет. В 2025 году в Германии проживало 83,5 млн человек, что на 100 тыс. меньше, чем годом ранее, а подобное снижение зафиксировано впервые с 2020 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии зафиксировали самое низкое количество зарегистрированных браков за всю историю наблюдений.

Также эксперты отмечали наличие демографического кризиса и рост расходов на поддержку мигрантов. А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна не может больше позволить себе финансирование существующей системы соцобеспечения.