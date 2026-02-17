В Швеции начались учения перед крупными маневрами НАТО

Шведские военные отработали подготовку к маневрам НАТО в марте

Tекст: Тимур Шайдуллин

Шведские военные проводят одни из ключевых учений года на севере страны в преддверии масштабных маневров НАТО Cold Response, передает РИА «Новости».

В сообщении вооруженных сил Швеции отмечается: «Сухопутные силы в настоящее время проводят одно из важнейших учений года на севере Швеции. В ходе учения Vintersol 2026 шведские подразделения из бригады “Скараборг” готовятся к участию в крупномасштабных международных учениях Cold Response».

По информации шведских военных, к подготовительным тренировкам привлечены около 4 тысяч человек. Основные мероприятия проходят в районе города Буден на севере Швеции.

Сами маневры НАТО Cold Response 26, к которым готовятся шведские военные, состоятся с 9 по 22 марта на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. В них планируется участие порядка 25 тысяч военнослужащих из стран альянса, в том числе около 3 тысяч солдат из США.

Ранее шведские власти объявили о планах подключить свои ВВС к патрулированию восточных рубежей НАТО. А накануне стало известно, что истребители стран НАТО начали тренировочные полеты в небе над Эстонией.

