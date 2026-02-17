  • Новость часаМужчина погиб при атаке дрона на машину в Курской области
    17 февраля 2026, 14:47 • Новости дня

    В Швеции начались учения перед крупными маневрами НАТО

    Шведские военные отработали подготовку к маневрам НАТО в марте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На севере Швеции около 4 тыс. военных проходят подготовку к международным учениям НАТО Cold Response 26, которые состоятся в марте сразу в трёх странах.

    Шведские военные проводят одни из ключевых учений года на севере страны в преддверии масштабных маневров НАТО Cold Response, передает РИА «Новости».

    В сообщении вооруженных сил Швеции отмечается: «Сухопутные силы в настоящее время проводят одно из важнейших учений года на севере Швеции. В ходе учения Vintersol 2026 шведские подразделения из бригады “Скараборг” готовятся к участию в крупномасштабных международных учениях Cold Response».

    По информации шведских военных, к подготовительным тренировкам привлечены около 4 тысяч человек. Основные мероприятия проходят в районе города Буден на севере Швеции.

    Сами маневры НАТО Cold Response 26, к которым готовятся шведские военные, состоятся с 9 по 22 марта на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. В них планируется участие порядка 25 тысяч военнослужащих из стран альянса, в том числе около 3 тысяч солдат из США.

    Ранее шведские власти объявили о планах подключить свои ВВС к патрулированию восточных рубежей НАТО. А накануне стало известно, что истребители стран НАТО начали тренировочные полеты в небе над Эстонией.

    Газета ВЗГЛЯД оценила, как Россия готова ответить на военную угрозу со стороны Финляндии и Швеции.


    14 февраля 2026, 19:10 • Новости дня
    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российский истребитель Су-57 с обновленной авионикой демонстрирует дальность полета, вдвое превышающую аналогичные показатели западных F-22 и F-35, пишет Military Watch Magazine.

    Обновленный российский истребитель Су-57 значительно превосходит западные аналоги по ряду ключевых характеристик, передает Military Watch Magazine.

    В публикации подчеркивается: «Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35. Уровень маневренности российского истребителя значительно превосходит маневренность любого истребителя западного производства».

    Журнал отмечает, что Су-57 прошел гораздо более интен, сивные испытания в сложных условиях, в том числе неоднократно применялся в реальных боевых действиях, передает РИА «Новости». По мнению издания, это выделяет его на фоне других истребителей пятого поколения, которые не имеют аналогичного опыта эксплуатации.

    Су-57 способен решать широкий спектр боевых задач: поражать воздушные, наземные и морские цели, работать круглосуточно, включая сложные метеоусловия и условия радиоэлектронного противодействия. Самолет отличается малой заметностью и высокой эффективностью даже в условиях современных систем

    ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как становится лучше истребитель Су-57.

    В феврале концерн Ростех отправил в войска очередную партию истребителей Су-57 с обновленным вооружением.

    Между тем Су-57Э вызвал значительный интерес у стран Ближнего Востока.

    14 февраля 2026, 20:52 • Новости дня
    Зеленский рассказал об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время пресс-конференции в Мюнхене Зеленский признал утрату одной из крупнейших производственных линий ракет «Фламинго» в результате удара.

    О разрушении крупной линии по производству украинских ракет «Фламинго» сообщил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «У нас их немного. Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», – заявил Зеленский, отвечая на вопрос о масштабах производства «Фламинго».

    Он подчеркнул, что может говорить об этом, так как событие произошло уже некоторое время назад.

    В августе Зеленский уже утверждал, что Украина располагает ракетой «Фламинго» с дальностью полета до 3 тыс. км, однако массовое производство этой ракеты будет возможно не ранее чем через несколько месяцев.

    Впоследствии в украинских СМИ появилось видео якобы из производственного цеха этих ракет. Украинские эксперты отмечали визуальное сходство ракеты «Фламинго» с британской FP-5 Milanion.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коррупционном расследовании на Украине фигурирует компания Fire Point, связанная с окружением Зеленского и производящая ракету «Фламинго».

    Ранее ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, энергетики, топливной и транспортной инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

    В субботу российские военные поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, что привело к снарядному и ракетному голоду противника на фронте и усилило позиции Москвы на переговорах о заключении мирного соглашения.

    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    16 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по участку трассы «Харьков – Симферополь – Ялта»

    Два управляемых авиационных боеприпаса поразили участок автотрассы Харьков – Симферополь – Ялта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что асфальтное покрытие дороги частично разрушено, однако жертв среди гражданских и военных нет.

    «Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», – написал Балицкий в Telegram-канале.

    Он уточнил, что угрозы для движения автотранспорта нет. Балицкий пообещал, что поврежденный участок будет восстановлен в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 102 беспилотников над российской территорией за четыре часа.

    Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли значительный урон подразделениям ВСУ, а также освободили ряд населенных пунктов. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотников ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    15 февраля 2026, 13:56 • Новости дня
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская ракета «Фламинго» стала провальным проектом из-за ударов ВС России и серьезных проблем внутри страны, пишет Tagesspiegel.

    Украинская ракета «Фламинго» оказалась неудачным проектом на фоне ударов российских войск и внутренних проблем на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel. В публикации отмечается: «Одной из причин дефицита ракет могут быть высокоточные удары российских войск по производственным мощностям».

    Военный аналитик Густав Грессель рассказал, что зимой на западе Украины были поражены несколько объектов, о которых киевские власти предпочли не распространяться. По мнению издания, подобная скрытность говорит о поражении именно военных предприятий. Еще один эксперт Фабиан Хоффман считает, что «Фламинго» – лишь часть целого ряда украинских амбициозных, но несостоявшихся проектов, причина в которых – технологическая отсталость и глубокая коррумпированность оборонного сектора Киева.

    Ранее Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что производственная линия «Фламинго» была уничтожена ракетным ударом. Газета Wall Street Journal также сообщала, что Украина не располагает ресурсами для выпуска достаточного числа этих ракет, а новое оружие не способно изменить ситуацию на фронте, как и поставки ранее переданного Киеву вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники Мюнхенской конференции по безопасности покинули зал во время дискуссии с Владимиром Зеленским. Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго».

    15 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска улучшили тактическое положение на нескольких направлениях, нанеся значительный урон подразделениям ВСУ и освободив ряд населенных пунктов, сообщило Миниобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированной бригаде и бригаде теробороны ВСУ в районах Мирополья и Мельи Сумской области, сообщает Минобороны России. В Харьковской области была атакована механизированная бригада, центр сил спецопераций ВСУ и националистический отряд «Кракен», в результате чего потери противника составили более 180 военнослужащих, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены два склада материальных средств.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции и нанесла удары по живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в ряде населённых пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник лишился до 160 военнослужащих, пяти боевых бронированных машин, 16 автомобилей и американской самоходной установки «Paladin», а также пяти складов боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки войск также улучшили положение по переднему краю, нанеся удары по формированиям ВСУ в нескольких населённых пунктах Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ в этом направлении достигли 130 военных, уничтожены бронетехника польского и американского производства, а также несколько складов боеприпасов, материальных средств и топлива.

    Войска «Центр» улучшили тактическое положение, атаковав живую силу и технику многочисленных подразделений ВСУ, включая механизированные, егерские, аэромобильные бригады, штурмовые полки, морскую пехоту и спецназ, в районах Донецкой и Днепропетровской областей. Потери противника составили более 275 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны и освободила населённый пункт Цветковое в Запорожской области. Противник потерял свыше 320 военнослужащих, бронетехнику, автомобили, артиллерийские орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. В свою очередь, подразделения «Днепр» освободили три населённых пункта Запорожской области, а также нанесли поражение в районах Орехова, Солнечного и Садового, уничтожив до 45 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по транспортной инфраструктуре, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранным наёмникам в 147 районах. Противовоздушная оборона сбила 222 беспилотника самолётного типа. Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолётов, 283 вертолёта, более 114 тыс. беспилотников, 650 зенитных комплексов, около 28 тыс. танков и других бронемашин, а также более 33 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, сообщает Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. В состав освобожденных территорий вошли Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.

    16 февраля 2026, 10:35 • Новости дня
    @ Nicolas Economou/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бортовые компьютерные системы новейших американских боевых самолетов F-35 можно перепрограммировать для установки стороннего оборудования в обход официальных каналов разработчика, заявил глава Минобороны Нидерландов Гийс Туйнман.

    Взлом защиты истребителя в случае отказа США от его обслуживания возможен, сказал Туйнман, пишет The War Zone.

    Чиновник отметил, что иностранные заказчики обеспокоены зависимостью от Вашингтона и ищут альтернативные пути модернизации техники.

    «Если вы все же хотите провести модернизацию, я скажу то, чего не должен говорить: вы можете сделать джейлбрейк (взлом – прим. ВЗГЛЯД) F-35 точно так же, как iPhone», – сказал Туйнман.

    Попытка кустарного вмешательства в облачные системы ALIS или ODIN приведет к конфликту с производителем Lockheed Martin. Даже при успешном взломе ПО самолеты быстро потеряют боеспособность без поставок запчастей и доступа к полетным данным.

    Ранее в Бельгии объявили о планах закупить у США 11 дополнительных истребителей F-35A.

    До этого Пентагон заказал у компании Lockheed Martin дополнительно 126 истребителей F-35.

    16 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман заявил, что страна будет технически готова к крупномасштабному конфликту с Россией к 2028 году.

    По его словам, все основные элементы перевооружения, такие как новые танки и артиллерийские системы, поступят в распоряжение армии в течение 2028 года, передает РИА «Новости».

    Также Тейнман в эфире радиостанции BNR отметил, что к этому сроку Нидерланды получат дополнительные многоцелевые корабли и истребители F-35.

    Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что НАТО фактически готовится к конфликту с Россией, которая во всех доктринальных документах Североатлантического альянса обозначена как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности».

    Президент России Владимир Путин неоднократно называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    15 февраля 2026, 12:16 • Новости дня
    Минобороны России сообщило об освобождении четырех населенных пунктов Запорожья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате продвижения российских подразделений в Запорожской области освобождены четыре населенных пункта, включая Цветковое, Запасное, Магдалиновку и Приморское, сообщает Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжают наступление на территории Запорожской области, передает Минобороны в MAX. В частности, российские силы взяли под контроль населенный пункт Цветковое.

    Также отмечается, что бойцы группировки «Днепр» провели активные и решительные действия, в результате которых были освобождены еще три населенных пункта в Запорожской области: Запасное, Магдалиновка и Приморское .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Российские подразделения освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    14 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова резко отреагировала на слова Марка Рютте о потерях России, назвав его заявления дезинформацией и информационной войной.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала слова генсека НАТО Марка Рютте, передает ТАСС.

    По ее словам, заявления Рютте о якобы «65 тыс. потерь» России в декабре и январе в ходе спецоперации на Украине являются примером дезинформации и информационной войны.

    Захарова в комментарии газете «Комсомольская правда» заявила: «Врут – не то слово. Дезинформация и информационная война. Рютте безнадежен. Кого жаль, так это жертв его адской пропаганды».

    Она подчеркнула, что подобные заявления со стороны западных политиков вводят в заблуждение общественность и подрывают доверие к международному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал позором заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гутерриш стал проводником западной пропаганды, выступая против самоопределения этих регионов.

    17 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    @ Cpl. Anna Albrecht/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные провели испытания новейших 30-миллиметровых боеприпасов с бесконтактным взрывателем для эффективной борьбы с беспилотниками, снаряды предназначаются для вертолетов AH-64 Apache.

    Армия США провела боевые стрельбы новыми снарядами XM1225 APEX на полигоне Юма в штате Аризона, пишет The War Zone.

    В ходе тестов вертолеты Apache отрабатывали уничтожение различных типов дронов с помощью модернизированных боеприпасов. Главной особенностью снарядов стала способность детонировать рядом с целью, создавая плотное облако осколков.

    Такой принцип действия критически важен для борьбы с небольшими маневренными объектами, в которые сложно попасть прямым выстрелом из 30-миллиметровой пушки.

    Новые боеприпасы также эффективны против наземных целей, включая живую силу и легкобронированную технику. Они позволяют накрывать осколками большую площадь по сравнению со стандартными фугасными снарядами.

    «Картридж XM1225 APEX разработан для противодействия современным угрозам, включая БПЛА, открытую живую силу и небольшие лодки, без необходимости модификации системы оружия Apache», – заявили американские военные.

    Боеприпас, по их словам, прошел все проверки безопасности и готов к интеграции в существующие платформы.

    Внедрение снарядов с дистанционным подрывом решает серьезную проблему безопасности при стрельбе по воздушным целям. Обычные снаряды при промахе могут пролететь несколько километров и нанести непредсказуемый ущерб на земле. Новая разработка значительно снижает этот риск благодаря механизму подрыва в воздухе.

    Использование пушечного вооружения станет экономически выгодной альтернативой дорогим ракетам Hellfire, говорится в статье. Вертолеты Apache способны нести боекомплект в 1200 выстрелов, что обеспечивает экипажам возможность длительного ведения огня по множественным целям.

    В феврале Ростех представил на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» модели многоцелевых вертолетов Ми-171А3 и Ка-62.

    14 февраля 2026, 21:18 • Новости дня
    Сикорский потребовал повысить роль Европы в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа несет основную финансовую нагрузку по поддержке Киева и заслуживает большего влияния на переговорный процесс по Украине.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США больше не должны автоматически играть ведущую роль в переговорах по Украине, передает РИА «Новости».

    Сикорский отметил, что Соединенные Штаты ранее были ключевым партнером в военной поддержке Киева, но сейчас американская помощь стала минимальной.

    Министр подчеркнул: «Сейчас мы расплачиваемся за эту войну. Американская помощь близка к нулю». Он добавил, что Европа покупает оружие у США, чтобы передать его Украине, но новые поставки не утверждаются Конгрессом.

    По словам Сикорского, если Европа берет на себя основную финансовую нагрузку, то она заслуживает полноценного места за столом переговоров.

    Ранее в ходе конференции глава МИД Китая Ван И также отмечал, что Европа не должна оставаться сторонним наблюдателем при урегулировании конфликта.

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявлял о планах продолжать поиск решений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша, Германия и Норвегия направили совместные усилия на закупку для Украины противоракет к комплексам Patriot на сумму 500 млн долларов в рамках программы PURL.

    Польские власти выделят до конца 2025 года 100 млн долларов на эту программу, предусматривающую закупки американского оружия за счет средств стран Евросоюза. Евросоюз должен быть готов помогать Украине военными ресурсами три года.

    14 февраля 2026, 19:21 • Новости дня
    Стубб заявил о планах Финляндии создать сильнейшие арктические силы

    Стубб: Финляндия пытается создать самые сильные в НАТО арктические силы

    Tекст: Денис Тельманов

    На Мюнхенской конференции по безопасности президент Финляндии Александр Стубб рассказал о стремлении страны усилить арктическое военное присутствие в рамках альянса.

    Финляндия пытается создать самые сильные арктические силы в НАТО, чтобы предотвратить возможную угрозу со стороны России, заявил президент страны Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».

    По его словам, создание мощных арктических подразделений рассматривается как элемент защиты от гипотетической угрозы со стороны России. Стубб подчеркнул, что Финляндия делает ставку на военное укрепление с учетом особенностей арктического региона.

    Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для соседей, а также обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.

    Москва выражала обеспокоенность расширением военного присутствия альянса и отмечала, что не оставит без ответа действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов.

    В Кремле подчеркивали, что Россия не планирует агрессивных шагов, но внимательно следит за развитием ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что власти Норвегии занимаются судорожными военными приготовлениями под надуманным предлогом «российской угрозы».

    Российское посольство в Дании заявило, что усиление военного присутствия НАТО в Арктике может существенно изменить ситуацию в регионе.

    Власти Швеции сообщили, что шведские истребители Gripen будут действовать в воздушном пространстве Гренландии и Исландии в рамках миссии НАТО «Арктический часовой».

    15 февраля 2026, 08:44 • Новости дня
    Посол Кузнецов сообщил о регулярных полетах разведчиков НАТО у границы России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пролеты разведывательных самолетов НАТО на регулярной основе фиксируются в Финляндии вдоль границы с Россией, заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

    Пролеты разведывательных самолетов НАТО вдоль российской границы в Финляндии происходят на регулярной основе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Хельсинки Павла Кузнецова. По словам дипломата, «полным ходом продолжается разведывательная деятельность военного блока. Фактически на регулярной основе фиксируются пролеты натовских разведсамолетов вдоль границы с Россией».

    Кузнецов также добавил, что стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США «плотно освоили» финское воздушное пространство. Кроме того, в 2025 году на авиабазе Пирккала впервые в Северной Европе был размещен разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия НАТО у западных границ России. Альянс мотивирует расширение своих инициатив необходимостью «сдерживания российской агрессии». В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы другим странам, однако будет внимательно реагировать на действия, которые могут быть опасны для национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил о планах создать сильнейшие арктические силы в Европе.

    Стубб назвал Россию «проигравшей в конфликте» на Мюнхенской конференции.

    Власти Финляндии сообщили о создании в стране подразделения связи НАТО.

    17 февраля 2026, 02:25 • Новости дня
    Intelligence Online: Ветераны из США и Нидерландов на F-16 защищают небо на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пилоты-ветераны из США и Нидерландов, имеющие опыт управления F-16 учат украинцев летать на американских истребителях и защищать небо Украины, узнал французский портал Intelligence Online.

    «Для защиты воздушного пространства Киева сформирована эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов. Эти опытные ветераны, в частности, призваны помочь в отражении российских крылатых ракет и беспилотников», – пишет портал Intelligence Online (IO).

    В статье отмечается, что среди западных наставников украинских пилотов –  участники операций на Ближнем Востоке и в Афганистане, они на временных контрактах (по шесть месяцев с ротацией) и без каких-либо воинских званий, в штат ВСУ они так же не входят и лишь временно обучают украинцев управлять F-16.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон подписал контракт на обслуживание переданных Украине F-16. Власти ДНР сообщили, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. Нидерланды заявили об отправке тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    15 февраля 2026, 13:17 • Новости дня
    Норвегия оплатила совместную с ФРГ покупку запчастей Patriot для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвегия выделяет около 105 млн долларов на совместную с Германией закупку запчастей для украинских ЗРК Patriot, сообщает норвежское министерство обороны и офис премьер-министра страны.

    Министерство обороны Норвегии и офис премьер-министра страны объявили о выделении более одного миллиарда крон (примерно 105 млн долларов) на совместную с Германией закупку запчастей для украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    В официальном пресс-релизе норвежского правительства говорится, что расходы между Осло и Берлином поделены поровну. Р

    Ранее, в августе 2025 года, министерство обороны Норвегии информировало о соглашении с Германией по финансированию приобретения двух систем Patriot с боеприпасами для Украины. В субботу представители норвежского оборонного ведомства сообщили о подписании двустороннего оборонного соглашения между Норвегией и Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России обвинило Норвегию в эскалации конфликта на Украине.

    Правительство Норвегии предложило направить Киеву 8,35 млрд долларов.

    Норвегия и Германия решили профинансировать закупку двух зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.

