Иран и США начали обсуждать детали снятия санкций

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иран и США начали детальное обсуждение вопросов, связанных с ядерной программой и снятием санкций. Как заявил агентству IRNA представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, переговоры проходят в очень серьезной атмосфере, пишет ТАСС.

«Переговоры очень серьезные. Мы уже приступили к обсуждению деталей по обоим вопросам: и касательно ядерной программы, и снятия санкций», – подчеркнул Багаи. По его словам, стороны настроены на конструктивный диалог, чтобы достичь прогресса по обоим направлениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

Ранее во вторник сообщалось, что делегация США получила от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди официальную позицию Тегерана по вопросам ядерной программы и санкций.

В то же время, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.