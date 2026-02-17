  • Новость часаМужчина погиб при атаке дрона на машину в Курской области
    17 февраля 2026, 14:34 • Новости дня

    Конституционный суд назвал дату окончания полномочий Жапарова

    Конституционный суд определил окончание полномочий Жапарова на январь 2027 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Конституционный суд Киргизии постановил, что срок президентских полномочий Садыра Жапарова завершится в январе 2027 года, а выборы назначены на 24 января будущего года.

    Полномочия президента Киргизии Садыра Жапарова истекут в январе 2027 года. Конституционный суд республики пришел к выводу, что пятилетний срок, установленный конституцией 2021 года, не распространяется на мандат, начавшийся до ее принятия, передает ТАСС.

    В решении суда отмечается: «Пятилетний срок полномочий, установленный статьей 67 конституции 2021 года, не распространяется на президентский мандат, начавшийся в период действия конституции 2010 года. Начатый срок подлежит завершению в первоначально установленной продолжительности – шесть лет».

    При этом суд уточнил, что Жапаров продолжает исполнять обязанности президента в рамках конституции 2021 года, а его шестилетний срок считается первым по правилу о двух сроках.

    Конституционный суд также принял решение, что очередные президентские выборы в Киргизии состоятся 24 января 2027 года. Назначение даты голосования должно произойти не позднее чем за четыре месяца до дня выборов, то есть до 24 сентября 2026 года.

    Ранее, 10 февраля Жапаров подписал указ об освобождении Камчыбека Ташиева от должностей главы Госкомитета нацбезопасности и заместителя председателя кабмина. Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка госпереворота в Киргизии вызвала обеспокоенность в России и может повлиять на региональную безопасность.

    Напомним, Жапаров вступил в должность президента в январе 2021 года.

    17 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ
    «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба проведет проверки по фактам необоснованного завышения тарифов на услуги ЖКХ по обращению партии «Единая Россия».

    «Обоснованное повышение может составлять 1,7% и связано с ростом НДС. Все остальное – предмет детальных разбирательств и возможного наказания виновных», – подчеркнул глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его слова приводит Telegram-канал партии.

    По словам депутата, летом совместная работа «Единой России», ФАС и Генпрокуратуры позволила исключить из тарифов около 110 млрд рублей необоснованных расходов. Это показало системность проблемы и необходимость постоянного контроля, а не разовых мер. Пахомов отметил, что предельная тарифная нагрузка для граждан практически исчерпана, и сейчас приоритет – усиление контроля и повышение прозрачности.

    В Госдуме в первом чтении уже принят пакет законопроектов, расширяющих полномочия ФАС по корректировке тарифов и наказанию нарушителей вплоть до дисквалификации, сообщил Пахомов в своем Telegram-канале. Также рассматривается законопроект об объединении служб жилищного, регионального и муниципального контроля для исключения дублирующих функций и повышения эффективности проверок. Подготовлена инициатива об отмене ежегодных перерасчетов платы за общедомовое имущество: по замыслу депутатов, начисления должны производиться только по реальным показаниям счетчиков.

    «Единая Россия» готовит пакет законопроектов, направленных на стандартизацию деятельности управляющих компаний и прозрачность формирования стоимости их услуг. При этом партия не поддерживает предложение автоматически индексировать тарифы ЖКХ на величину роста НДС, подчеркивая, что решение о повышении платы должны принимать только жители. Партия намерена защищать это право граждан, заверил Пахомов.

    16 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    «Единая Россия» определила приоритеты технологического развития страны до 2050 года
    «Единая Россия» определила приоритеты технологического развития страны до 2050 года
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» сформирует долгосрочную научно-технологическую повестку с акцентом на искусственный интеллект, робототехнику и космос.

    Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» начал работу по формированию долгосрочной научно-технологической повестки, передает сайт ЕР. Ключевыми темами стали искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии, новые материалы, энергетика нового поколения, беспилотные системы, космос и связь.

    На первом заседании в Москве участники обсудили, как наполнить технологический блок народной программы партии конкретными инициативами для развития новых отраслей экономики, поддержки отечественных разработчиков и подготовки кадров. Совет будет координировать взаимодействие между властью, экспертами, бизнесом и инноваторами.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев заявил: «Нам нужны конкретные предложения, которые можно превратить в законы, постановления, программы, стандарты. Чтобы эти документы двигали вперед российский технологический сектор и меняли жизнь людей к лучшему».

    Якушев подчеркнул важность честного и открытого диалога на площадке совета. По его словам, каждое предложение должно иметь адресата и сроки реализации: «Партия умеет доводить все предложения до конкретных результатов».

    Глава совета, генеральный директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Баканов, отметил, что члены Совета знают, где Россия сильна, а где необходимо наращивать суверенитет, и могут определить ключевые цели. «Именно эти знания мы должны собрать воедино и превратить в цели, а затем и в конкретные решения для обеспечения технологической независимости Российской Федерации», – указал он.

    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    17 февраля 2026, 10:35 • Новости дня
    Хорватия негативно отреагировала на просьбу Венгрии и Словакии о транзите российской нефти
    Хорватия негативно отреагировала на просьбу Венгрии и Словакии о транзите российской нефти
    @ IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил сомнения по поводу возможности использования хорватских портов и трубопроводов для поставок российской нефти в Венгрию из-за действующих ограничений Евросоюза и США, пишет Bloomberg.

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович скептически отнесся к просьбе Будапешта использовать хорватские порты и нефтепроводы для импорта российской нефти, передает Bloomberg.

    Пленкович заявил, что рассмотрит запрос, однако напомнил: «Есть исключение, позволяющее Венгрии покупать российскую нефть, но также существует система американских санкций, которая говорит совершенно противоположное».

    Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию остановлены с конца прошлого месяца. Венгерская Mol Group попросила правительство высвободить стратегические запасы нефти, чтобы поддерживать работу НПЗ; по данным компании, поставки по трубопроводу через Украину не поступают с 27 января.

    В ответ Mol начала снабжать свои заводы морской нефтью, однако, как ожидается, первые танкеры прибудут в хорватский порт Омишаль только в начале марта, после чего потребуется еще от пяти до двенадцати дней, чтобы нефть дошла до предприятий компании. Венгрия, сильно зависящая от «Дружбы», может быть вынуждена высвободить примерно 250 тыс. тонн резервов, если ситуация не разрешится в ближайшие дни.

    Государственный оператор Janaf уже транспортирует не российскую нефть на заводы Mol в Венгрии и Словакии, однако компания неоднократно заявляла о недостаточности пропускной способности и завышенных тарифах, что Janaf опровергает. Пленкович подчеркнул, что текущие события лишь подтверждают способность Хорватии удовлетворять потребности Венгрии в импорте нефти и ставят под сомнение необходимость исключения для венгерских закупок российской нефти.

    Вопросы энергетики также обсуждались в Будапеште на встрече премьера Венгрии Виктора Орбана и госсекретаря США Марко Рубио. Рубио отметил, что исключение для Венгрии из-под действия санкций Вашингтона является свидетельством «теплых чувств» президента Дональда Трампа к Орбану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении продолжать энергетическое сотрудничество с Россией.

    Венгрия ответила на призыв бывшего президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти.

    Сийярто рассказал о попытках Евросоюза запретить ему встречи с представителями России и Белоруссии.

    17 февраля 2026, 08:55 • Новости дня
    Атака ВСУ на Сочи длилась почти 10 часов
    Атака ВСУ на Сочи длилась почти 10 часов
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные атаковали курортный город Сочи на протяжении почти 10 часов, обломки дронов заметили в нескольких районах города, сообщил градоначальник Андрей Кравченко.

    Дежурные средства противовоздушной обороны отражали три волны атак БПЛА, указал Кравченко, передает РИА «Новости».

    Обломки упали в нескольких районах, никто не пострадал, инфраструктура так же не повреждена.

    Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что последняя атака ВСУ на город была одной из самых продолжительных за последнее время, сбили 24 дрона.

    Напомним, в ночь с понедельника над Россией уничтожили 151 украинский беспилотник.

    17 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры «Без свидетелей»
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры «Без свидетелей»
    @ strizhenovaekaterina

    Tекст: Катерина Туманова

    Актриса Екатерина Стриженова поделилась в Telegram-канале впечатлениями от закрытой премьеры спектакля в театре Никиты Михалкова «Мастерская "12"» под названием «Без свидетелей», одна из главных ролей в котором – у Михаила Ефремова, вторая – у Анны Михалковой.

    Невысокий, коренастый, лысый, в белой рубашке, в узком лифте и в объятьях четы Стриженовых – таким предстал после театральной премьеры Михаил Ефремов в театре Никиты Михалкова, на сцене которого состоялся закрытый показ спектакля «Без свидетелей».

    «Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова! У Анны Михалковой огромная коллекция великолепных ролей в кино, а спектакль «Без свидетелей» – дебют на сцене – я от души поздравляю Аню!» – написала Стриженова.

    Она добавила, что работа продолжается, премьера через месяц, но все билеты проданы!

    В посте актрисы есть отрезок видео, на котором запечатлены овации, очевидцы рассказывали, что аплодисменты длились не менее десяти минут.

    «Он мой друг, я за него рад, что он спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше. Когда я смотрел спектакль, то не сравнивал его с фильмом «Без свидетелей». Это отдельная история, хорошо сделанная и сыгранная, достаточно зрелищная. Это не какой-то авангардный спектакль», – сказал НСН режиссер Никита Высоцкий.

    Он добавил, что его совершенно не смутил тот факт, что постановка базируется на том же материале, который делал Никита Сергеевич, так как есть люди, которые ставят по несколько раз в жизни «Вишневый сад» и это здорово, «если хорошо получается».

    Напомним, в июне 2020 года Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения. В марте 2024 года Алексеевский районный суд в Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года актёр  зарегистрировал ИП для работы в СМИ. Ефремов стал  участником труппы театра Никиты Михалкова и исполнит одну из главных ролей в новой постановке. Михаил Ефремов в январе приступил к работе над ролью в спектакле театра «Мастерская 12».

    16 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    У средств для потенции обнаружены положительные для мужчин побочные эффекты

    Ученые: Таблетки для эрекции улучшают у мужчин здоровье сердца и сосудов

    У средств для потенции обнаружены положительные для мужчин побочные эффекты
    @ ROPI/ZUMAPRESS.com/ТАСС

    Препараты для лечения эректильной дисфункции могут оказывать положительное влияние не только на интимную сферу, но и на общее состояние здоровья мужчин – снижают риск инсульта и сердечных заболеваний, улучшают состояние при диабете. К таким выводам пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале World Journal of Men’s Health.

    Речь идет об ингибиторах фосфодиэстеразы ФДЭ-5, к которым относится, в частности, Viagra, пишет New York Post. Эти средства блокируют фермент, вызывающий сужение сосудов, благодаря чему улучшается кровоток по всему организму. Именно этим механизмом ученые объясняют потенциальную пользу для сердечно-сосудистой системы.

    По данным исследований, между приемом таких препаратов и снижением риска сердечных заболеваний и инсульта прослеживается связь. Также положительный эффект отмечен у мужчин с диабетом – заболеванием, которое часто сопровождается нарушениями эрекции. Кроме того, расслабление гладкой мускулатуры может облегчать симптомы при увеличенной предстательной железе и проблемах с мочеиспусканием.

    Несмотря на то что от 30 до 50 млн мужчин в США сталкиваются с эректильной дисфункцией, медикаментозное лечение получает лишь около четверти из них. «К сожалению, слишком многие мужчины упускают простые методы лечения, которые могли бы помочь им вернуть сексуальную жизнь в норму и, как показывают данные, улучшить течение многих других серьезных, ограничивающих жизнь заболеваний», – заявила представитель британской благотворительной организации «Рак простаты» (Prostate Cancer UK) Софи Смит в комментарии для The Telegraph.

    Ранее ученые также высказывали предположение, что препараты от эректильной дисфункции сниженают риск развития болезни Альцгеймера. Специалисты напоминают, что нормальная эрекция зависит от слаженной работы сосудов, нервной системы, гормонов и мышечной ткани, а ее нарушения часто сигнализируют о проблемах с сердцем и обменом веществ.

    Российские ученые из Новосибирского государственного университета (НГУ) установили, что около 2,5 тыс. лет назад женщине из пазырыкской культуры на плато Укок успешно восстановили функции челюсти с помощью уникального хирургического вмешательства.

    16 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали в суд

    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали иск в суд на два млн рублей

    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали в суд
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На театр российской певицы Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» подан иск в суд на сумму 2,1 млн рублей.

    Причиной обращения в суд стало, как указывается, «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг», передает «Газета.Ru». Истцом выступил представитель индивидуального предпринимателя М.А. Обушенкова из Элисты, который зарегистрировал иск 3 февраля 2026 года, следует из данных сервиса Rusprofile.

    С театра требуют 2 млн 171 тыс. рублей. Подробные обстоятельства спора сторонами пока не раскрываются. Известно, что 9 февраля иск был оставлен без движения из-за процессуальных нарушений, а на исправление недостатков истцу дали время до 10 марта.

    Кроме того, уже с ноября прошлого года за театром числится задолженность перед Федеральной налоговой службой. Размер долга составляет 2,1 млн рублей.

    В ноябре арбитражный суд зарегистрировал иск к театру Кадышевой на 1,8 млн рублей.

    16 февраля 2026, 21:38 • Новости дня
    Тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста
    Тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Наставник американского фигуриста Ильи Малинина Рафаэль Арутюнян объяснил провал подопечного в личном турнире Олимпийских игр ошибками взрослых членов команды.

    Арутюнян призвал коллег прекратить принимать соболезнования и открыто признать допущенные промахи, передает RT.

    «Илья ни в чем не виноват, и я уже сказал ему об этом. Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить достаточно юного человека от совершения им неверных шагов», – сказал он.

    Тренер отметил, что не считает возможным давать более подробные комментарии публично, однако в личной беседе с фигуристом они обсудили многие важные вещи.

    Арутюнян выразил надежду, что этот разговор поможет Малинину продолжить карьеру и получать удовольствие от спорта.

    Ранее стало известно, что Малинин, несмотря на неудачу в соревнованиях, примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде.

    В декабре Малинину удалось набрать 238,24 балла за произвольную программу на финале Гран-при по фигурному катанию в японской Нагое. Он установил новый мировой рекорд в этом виде.

    17 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Премьер Польши поручил подготовить иск о «репарациях» против России
    Премьер Польши поручил подготовить иск о «репарациях» против России
    @ LESZEK SZYMANSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польша готовит иск против России с требованием так называемых «репараций» за последствия «советского господства» в стране, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times, Москва неоднократно называла подобные претензии проявлением русофобии и нездорового политического экстремизма, передает РИА «Новости».

    «Польша готовит иск о репарациях против России», – говорится в публикации. По данным СМИ, премьер-министр Польши Дональд Туск поручил специальному институту провести расследование по данному вопросу.

    Директор этого института Бартош Гондек заявил, что объем работы по расследованию будет даже шире, чем во время изучения преступлений нацистов.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подверг критике инициативу премьер-министра страны Дональда Туска о возможных компенсациях жертвам нацистской оккупации за счет польского государственного бюджета.

    Туск в ходе визита в Германию призвал к скорейшим выплатам компенсаций полякам, пострадавшим от нацистского режима.

    Напомним, 16 сентября сообщалось, что Польша прекратила требования к Германии о выплате репараций за ущерб во Второй мировой войне. Канцлер Германии Мерц указывал, что ФРГ не видит оснований для подобных выплат Польше.

    17 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Захарова предложила Варшаве послушать оперу «Иван Сусанин» вместо репараций
    Захарова предложила Варшаве послушать оперу «Иван Сусанин» вместо репараций
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ответ на польские требования о репарациях официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предложила Варшаве видеозапись оперы Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») об исторических событиях 1613 года, связанных с польским походом на Москву.

    Захарова заявила, что в качестве репарации Россия может предоставить ссылку на видео оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин», передает РБК.

    Содержание оперы связано с событиями 1613 года, когда польское войско совершило поход на Москву. Произведение Глинки известно как «Жизнь за царя» и рассказывает о самоотверженности русского крестьянина, который спас страну от иностранного вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша готовит иск против России с требованием так называемых «репараций» за последствия «советского господства» в стране.

    17 февраля 2026, 09:34 • Новости дня
    Супруга Пашиняна объявила о завершении брака
    Супруга Пашиняна объявила о завершении брака
    @ Михаил Метцель/ТАСС/POOL/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о завершении их гражданского брака.

    Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о завершении их гражданского брака, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети она заявила: «Дорогие соотечественники. Сообщаю, что мой гражданский брак с премьер-министром Николом Пашиняном завершен. Прошу всех быть сдержанными и корректными в отношении этой темы».

    Других подробностей относительно причин или обстоятельств разрыва Акопян не уточнила.

    Анна Акопян родилась 1 февраля 1978 года. В 2000 году окончила факультет журналистики Ереванского госуниверситета. С будущим супругом познакомилась в период учебы в университете  Акопян – журналистка, общественный деятель, главный редактор газеты «Айкакан жаманак». Является инициатором движения «Женщины во имя мира».

    У Пашиняна и Акопян четверо детей – сын и три дочери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жену премьер-министра Армении Николы Пашиняна встретили враждебно у мемориала жертв геноцида армян в Ереване.

    Супруга Пашиняна ранее публиковала совместное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    17 февраля 2026, 11:28 • Новости дня
    Семья Варданяна назвала 20 лет тюрьмы «приговором всему армянскому народу»
    Семья Варданяна назвала 20 лет тюрьмы «приговором всему армянскому народу»
    @ STR/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Семья бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна заявила, что приговор военного суда Азербайджана стал ударом не только по нему, но и по всем армянам.

    Семья Рубена Варданяна выступила с заявлением после того, как бывший государственный министр Нагорного Карабаха был приговорён военным судом Азербайджана к 20 годам заключения, передает «Медиамакс».

    Родные Варданяна назвали этот вердикт «ужасающим», подчеркнув, что он стал «приговором всему армянскому народу».

    По словам семьи, за 874 дня содержания под стражей не было представлено ни одного доказательства по обвинениям, а сам процесс проходил в условиях, не совместимых со стандартами справедливого суда даже по законам Азербайджана.

    Родные отмечают, что Варданяну не предоставили гарантий правовой защиты, доступа к международным адвокатам, а также возможности присутствия СМИ на заседаниях. В заявлении подчеркивается, что многие, кто лично взаимодействовал с Варданяном, считают обвинения против него абсурдными и несостоятельными.

    Семья призвала мировых лидеров, международные организации и правозащитные сообщества предпринять все необходимые меры для освобождения Рубена Варданяна и других армянских заключённых, удерживаемых по политическим мотивам, чтобы обеспечить их свободу и соблюдение прав.

    Военный суд в Баку приговорил бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы.

    Экс-президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил пожизненное заключение.

    17 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    По факту избиения жителя Москвы иностранцами возбуждено дело

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном управлении Следственного комитета России сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, в ходе которого местного жителя избила группа молодых людей.

    «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одном из районов на территории города Москвы, группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя», – сказано в Telegrаm-канале столичного ГСУ СК России.

    Там добавили, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

    При этом подробности происшествия сообщил источник ИА «Регнум», который заявил, что на Бауманской улице группа приезжих молодые людей избила мужчину за замечание. Приезжие нарушали общественный порядок, отчего прохожий сделал им замечание, на что получил нецензурную ругань в ответ.

    Местный житель обозвал их обидным для них словом, обозначающим понаехавших иностранцев из ближнего зарубежья, за что все они набросились на мужчину и стали избивать.

    Один из приезжих снимал всё на видео, в том числе, как упавшего мужчину продолжили избивать ногами.

    Следователи проводят следственные действия для установления участников и обстоятельств произошедшего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, распылившего газ в метро Москвы хулигана вернули из Черногории в Россию. Назван наиболее распространенный вид преступлений в России. Двух девушек разыскали и оштрафовали за оскорбление белгородцев.

    17 февраля 2026, 08:39 • Новости дня
    Убитую в Дубае стюардессу из Петербурга облили зеленкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Убийство российской бортпроводницы в Дубае, которое произошло в прошлом году, заранее спланировали, заявила замглавы Главного следственного управления СК по Петербургу Артем Черненко.

    Подозреваемый напал на девушку в Дубае и нанес ей не мене 15 ударов ножом в туловище, шею и конечности, сообщил Черненко РИА «Новости».

    После этого он остриг ей волосы заранее принесенными ножницами, и облил тело зеленкой.

    Инцидент произошел в гостинице Voco Bonnington.

    Подозреваемым оказался 41-летний бывший возлюбленный погибшей. Силовики нашли расписку, согласно которой жертва обязалась вернуть мужчине 500 тыс. рублей. Убитая прилетела в Эмираты для трудоустройства в международную авиакомпанию.

    В декабре сообщалось, что россиянина в Петербурге задержали по подозрению убийства 25-летней девушки в Дубае.

    17 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram

    Роскомнадзор заявил об отсутствии комментариев о блокировке Telegram с 1 апреля

    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Роскомнадзор заявил об отсутствии новых комментариев по вопросу возможной полной блокировки мессенджера Telegram с 1 апреля.

    В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по вопросу блокировки мессенджера Telegram, передает ТАСС.

    Представители Роскомнадзора прокомментировали появившиеся сообщения о вероятной полной блокировке мессенджера с 1 апреля. В официальном сообщении ведомства отмечается: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

    Ранее депутаты Госдумы не обсуждали возможность блокировки Telegram и рассчитывают получить официальные комментарии от Роскомнадзора по ситуации с мессенджером.

    Таганский районный суд Москвы зарегистрировал семь протоколов о неудалении запрещенных материалов на платформе Telegram.

    Администрация мессенджера Telegram ограничила доступ к 238,8 тыс. ресурсов, нарушающих правила платформы, что стало максимальным показателем с конца января.

    Роскомнадзор сообщил, что планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

