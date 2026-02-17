Ученые раскрыли влияние диеты на продление жизни на годы

Ученые из Китая раскрыли влияние диеты на продление жизни на годы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Здоровое питание способно продлить жизнь на несколько лет, независимо от пола и генетики, пишут исследователи из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае, передает РИА «Новости». Их работа опубликована в журнале Science Advances.

По данным ученых, соблюдение альтернативного индекса здорового питания, средиземноморской, растительной диеты, а также питания для предотвращения гипертонии и снижения риска диабета способствует снижению общей смертности и увеличению продолжительности жизни. «Следование альтернативному индексу здорового питания, средиземноморской и растительной диете, и диетам для предотвращения гипертонии и снижения риска диабета приводило к более низкой общей смертности и большей продолжительности жизни. … Следствием достижения верхнего квантиля показателей питания было увеличение продолжительности жизни на 1,9–3 года к 45 годам у мужчин и на 1,5–2,3 года у женщин», – говорится в материале.

Наибольший эффект у мужчин был замечен при следовании диете, направленной на снижение риска диабета, а у женщин – при соблюдении средиземноморской диеты. Исследователи подчеркивают, что преимущества здорового питания проявляются вне зависимости от наличия у человека так называемых генов долголетия.

