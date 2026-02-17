В России ввели стандарт качества отделки новостроек

В России ввели национальный стандарт качества отделки новостроек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Национальный стандарт по качеству отделки квартир ГОСТ Р 72509-2026 «Отделочные работы. Требования к результатам работ» утвержден приказом Росстандарта. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года, сообщает Минстрой.

Новый ГОСТ вводит унифицированные, измеримые критерии для оценки качества внутренней отделки в новостройках, что позволяет минимизировать споры между застройщиками и покупателями.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев заявил: «Утверждение этого стандарта является важным шагом к цивилизованным отношениям на рынке жилищного строительства. Четкие критерии в договоре и понятные методы проверки помогут минимизировать конфликты, снять основную массу претензий при приемке квартир и, как следствие, сократить количество судебных разбирательств для всех участников рынка».

Документ был разработан в ответ на запрос рынка о прозрачных и проверяемых требованиях к результатам отделочных работ, которые ранее оценивались субъективно. ГОСТ прошел согласование с профильным сообществом в рамках деятельности технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство», секретариат которого ведет ФАУ «ФЦС».

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин подчеркнул, что новый стандарт станет инструментом для рынка, позволяя напрямую включать критерии качества в договоры и технические задания, а также усиливая защиту прав граждан благодаря прозрачному определению требований и порядка их контроля.

Главное нововведение – введение системы классов отделки с 1 по 8, где для каждого класса определены допустимые отклонения по плоскостности, прямолинейности и другим параметрам, а также методы контроля. Для жилых зданий предусмотрен диапазон классов отделки от первого до шестого, что позволяет использовать стандарт в различных сегментах рынка и снижает риск разногласий при сдаче жилья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Владимир Путин поднял вопрос о необходимости заранее учитывать параметры отделки при проектировании многоквартирных домов. Глава государства также потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир.

