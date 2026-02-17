Мошенники перед 23 февраля начали запугивать россиян блокировкой переводов

Экономист Щербаченко сообщил о росте мошенничества с СБП из-за праздничных переводов

Tекст: Дарья Григоренко

Экономист рассказал, что ключевая схема аферистов строится на сочетании авторитета и страха – звонок якобы «из банка» или «из Центробанка» создает иллюзию легитимности, а угроза потери денег вынуждает людей действовать без раздумий, передает Газета.Ru.

Мошенники требуют подтвердить личность, продиктовав код из СМС, и торопят, создавая панику и прося «отойти от всех», чтобы не дать жертве время проверить информацию. Эксперт отметил, что особенно правдоподобно угроза «подозрительной активности» звучит в праздники, когда число переводов действительно увеличивается.

По словам Щербаченко, схема раскрывается по пяти признакам: просьба назвать код из СМС, запугивание блокировкой, разговоры о «безопасном счете», звонки с неизвестных номеров через мессенджеры, а также давление и требования немедленно действовать. Он подчеркнул, что реальные сотрудники банков никогда не работают по таким сценариям и используют только официальные каналы коммуникации.

Экономист советует никому не называть по телефону коды, пароли и реквизиты, даже если собеседник кажется убедительным. При любых сомнениях стоит завершить разговор и перезвонить в банк по официальному номеру или воспользоваться чатом поддержки в приложении.

В воскресенье в Петербурге зафиксировали новый способ мошенничества: злоумышленники под предлогом доставки подарка на день рождения выманивают у граждан секретные коды для доступа к банковским и личным данным.

Ранее в полиции Петербурга сообщили, что аферисты начали применять персональную информацию родственников жертв для более убедительных мошеннических действий с курьерской доставкой.