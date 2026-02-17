В Воронеже экс-сотрудники ГИБДД предстали перед судом по делу о взятках

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемые, согласно версии следствия, с октября 2022 по декабрь 2024 года регулярно получали денежные средства от компании, занимающейся оформлением ДТП, сообщает телеканал 360 со ссылкой на сообщение ведомства.

За эти деньги экс-сотрудники делились с представителями компании информацией о происшествиях в Лискинском районе Воронежской области и не направляли на места аварий экипажи ДПС.

Арестовано их имущество на сумму более 6 млн рублей.

В ведомстве также уточнили, что по делу собрана полная доказательная база, включающая показания свидетелей, протоколы и другие материалы.

Сейчас дело направлено в суд, где бывшие полицейские предстанут перед судом по обвинению в получении взяток от коммерческой организации.

Ранее в Челябинской области бывшего замглавы региональной Госавтоинспекции Олега Жиляева заподозрили в получении взятки и покровительстве бизнесу.