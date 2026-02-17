В ГНКБ Киргизии произошли кадровые изменения после массовых проверок

Жапаров сменил замглавы спецслужбы и принял кадровые решения в ГКНБ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военная прокуратура Киргизии совместно с Главным следственным управлением МВД по поручению президента Садыра Жапарова провела расследование в отношении бывших сотрудников Государственного комитета национальной безопасности, передает ТАСС.

Проверка касалась подозрений в превышении служебных полномочий. По итогам расследования были уволены лица, нарушившие законодательство, и выведены из органов нацбезопасности. В сообщении подчеркивается, что приняты принципиальные кадровые решения.

Кроме того, пресс-служба главы государства объявила об увольнении заместителя председателя ГКНБ Тимура Шабданбекова. На его место назначен Акылбек Намазов.

Ранее, 10 февраля, президент Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от должности зампреда кабмина и главы ГКНБ. После этого последовала серия отставок: ушел спикер парламента, уволены три заместителя Ташиева по ГКНБ и трое министров. Были также структурные изменения: Пограничная служба выведена из состава ГКНБ, создана новая Служба государственной охраны, отвечающая за безопасность первых лиц государства. Ранее эти функции выполняла 9-я служба ГКНБ.

Кадровые перестановки начались после появления петиции, подписанной 75 известными киргизскими политиками, учеными и спортсменами, с призывом к досрочным президентским выборам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о планах провести реформу Государственного комитета национальной безопасности после отставки Камчыбека Ташиева.

Ранее Жапаров подписал указ об освобождении Ташиева от должностей главы ГКНБ и заместителя председателя кабинета министров.

А накануне Жапаров отправил в отставку руководителей трех министерств, но причины масштабных кадровых перестановок не раскрываются.