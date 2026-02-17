Госдума запретила передачу генетических данных россиян за рубеж

Tекст: Валерия Городецкая

Новый закон вводит ограничения на передачу таких данных за рубеж, а также иностранным гражданам и компаниям, находящимся в России, передает ТАСС.

Законопроект был инициирован правительством и вносит изменения в федеральный закон о государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности.

«Передача генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и (или) иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам, находящимся на территории Российской Федерации, представительствам (филиалам) иностранных юридических лиц, находящимся на территории Российской Федерации, представителям указанных юридических лиц на территории Российской Федерации, а также физическим и юридическим лицам, находящимся за пределами территории Российской Федерации, иностранным государствам запрещается», – сказано в тексте закона.

Под передачей генетических данных понимаются любые действия, которые могут сделать такую информацию доступной иностранцам – от сбора и хранения до пересылки и размещения в интернете. Запрет охватывает все способы доступа, распространения и передачи данных.

Однако в законе предусмотрены исключения. Передача генетических данных за рубеж допускается в случаях оказания медицинской помощи конкретному пациенту, разработки и изготовления лекарств или биомедицинских клеточных продуктов для определенного человека, а также при международном сотрудничестве в соответствии с российским законодательством.

Ранее биотехнолог Илья Духовлинов, комментируя газете ВЗГЛЯД информацию о создании США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России, пояснил, что незаконный сбор генетических данных любой нации может дать полезные открытия в науке, а может быть использован против человечества, равно как и атомная энергия.