Хаменеи заявил о готовности ответить США на угрозы ударом

Tекст: Елизавета Шишкова

Али Хаменеи прокомментировал угрозы США, подчеркнув, что «иногда самая сильная армия в мире может получить такую пощечину, что не встанет с места», передает РИА «Новости».

Он отметил, что американцы часто говорят об отправке кораблей к Ирану, но добавил: «Конечно, флот – опасная вещь, однако страшнее него – то оружие, которое может низвергнуть этот корабль на дно морское». Пресс-служба Хаменеи распространила его слова, а сам лидер выступил с заявлением на встрече с жителями страны, передает ТАСС.

Хаменеи также заявил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику Иран, как это не смогли сделать и его предшественники. «Президент США сказал, что США уже 47 лет не могут уничтожить исламскую республику. Это хорошее признание. Я говорю, что и ты не сможешь», – подчеркнул он в эфире телеканала IRIB.

Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае незаключения сделки с Ираном, страну ждут «травматичные и драматичные события».

Секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани сообщил о высокой степени готовности военных страны и предупредил о мощном ответе на любые возможные нападения.