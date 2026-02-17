Выживший в Охотском море Пичугин заявил о готовности к любому решению суда

Tекст: Дарья Григоренко

«Это суд, они будут решать, как там и что. Мне таких вопросов много задают... Что решат, то решат», – сказал Пичугин, передает РИА «Новости».

Ранее мать погибшего 15-летнего Ильи Наталья Пичугина в суде сообщила, что Михаил Пичугин виноват в смерти её сына. Она отметила, что не знала о выходе сына в Охотское море на катамаране и была против поездки до мыса Перовского со знакомыми отца Ильи. О пропаже сына женщина узнала уже после начала поисков.

По данным следствия, в июле 2024 года Пичугин предоставил в сахалинский ГИМС договор купли-продажи катамарана с недостоверными сведениями о моторе, а также знал о неисправности системы охлаждения, но не устранил её и продолжил плавание в запрещённом районе. В результате мотор отказал, и судно оказалось в дрейфе.

9 августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний племянник отправились на катамаране «Байкат 470» в море, после чего связь с ними пропала. Через два месяца рыбаки нашли судно у берегов Камчатки с телами погибших и единственным выжившим – Михаилом Пичугиным. Суд проходит в Улан-Удэ, после того как мать братьев Пичугиных попросила изменить подсудность из-за проживания в Бурятии.

Сам Михаил Пичугин в суде признавал частично вину в трагедии и подделке документов лодки.

Пичугин стал подозреваемым по делу о нарушении правил безопасности водного транспорта после гибели его родственников в Охотском море. Ему предъявили обвинение в нарушении правил движения при эксплуатации судна, что, по версии следствия, привело к смерти двух человек.