Гросси и глава МИД Омана сообщили США позицию Ирана по ядерной программе

Tекст: Елизавета Шишкова

Делегация США провела переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди, которые изложили американской стороне позицию Тегерана по ядерной программе и вопросу санкций, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он отметил: «Сегодня утром американская сторона провела переговоры с министром иностранных дел Омана и генеральным директором МАГАТЭ, и позиция Ирана по ядерной [программе], снятию санкций и рамкам любого [будущего] соглашения была передана американской стороне».

По словам Багаи, консультации иранской и американской делегаций с главой МАГАТЭ стали отличительной чертой данного раунда переговоров. Этот формат, по мнению дипломата, отличает текущие контакты от предыдущих попыток договориться по иранской ядерной программе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве. Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с Тегераном и пригрозил «травматичными и драматичными событиями» в случае отсутствия сделки.

Секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани подчеркнул высокую степень боеготовности вооруженных сил страны и предупредил о мощном ответе на любое нападение.