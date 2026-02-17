Генконсул: Двое россиян остаются в больнице после падения лифта на Пхукете

Генконсул Иванов: Двое россиян остаются в больнице после падения лифта на Пхукете

Tекст: Мария Иванова

Двое граждан России продолжают находиться в больнице на Пхукете после падения лифта в гостинице Tuana Hotels Casa Del Sol, передает ТАСС.

Как сообщил генконсул России в провинции Пхукет Егор Иванов, у пострадавших травмы ног средней тяжести, и им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Иванов отметил: «После падения лифта в гостинице Tuana Hotels Casa Del Sol в больницы Пхукета были доставлены шесть граждан России. В настоящее время в госпитале остаются двое россиян с травмами ног средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные четверо, включая детей, выписаны».

По словам консульства, угрозы жизни пострадавших нет. Четверых россиян, в том числе детей, уже выписали из лечебного учреждения. Информация о причинах инцидента в отеле пока не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пхукете при падении лифта в жилом комплексе пострадали шесть граждан России.