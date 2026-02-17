Польская прокуратура обвинила жителя Быдгоща в шпионаже на Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польская прокуратура направила в Окружной суд Быдгоща обвинительный акт против 29-летнего Виктора З., подозреваемого в якобы шпионаже в пользу России, передает ТАСС.

По информации Добжиньского, Виктор З. был задержан в июне 2025 года.

Добжиньский сообщил: «Обвинительное заключение уже поступило в окружной суд в Быдгоще. Прокурор обвинил его в том, что он заявил о своей готовности [сотрудничать со спецслужбами РФ] и действовал в интересах российской разведки».

По версии следствия, мужчина с помощью мессенджеров якобы передавал информацию о местоположении аэропорта в Быдгоще, военного авиазавода и химического завода компании Nitro-Chem, где производится тротил.

Кроме того, обвиняемый выразил готовность передавать данные о тренировочном центре НАТО, который расположен в том же городе. За подобные действия Виктору З. грозит лишение свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.

