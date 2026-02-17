Лукьянов: Варданян может стать объектом сделки Баку и Вашингтона

Политолог Лукьянов: Приговор Варданяну зафиксировал победу Азербайджана над Арменией

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Азербайджан приговором Рубену Варданяну символически продемонстрировал, что исторический период с отдельным существованием Нагорного Карабаха закончился навсегда. Отсюда и жесткость риторики в отношении обвиняемых. Баку подчеркнул, что никто не должен даже помышлять о возобновлении разговоров на эту тему», – Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

«Сам судебный процесс я бы назвал абсолютно политическим. Это фиксация военно-политической победы Азербайджана над Арменией», – детализировал собеседник. «А осуждение на 20 лет вместо пожизненного не кажется слишком принципиальным, учитывая, что Варданян скоро разменяет седьмой десяток», – уточнил он.

«Что касается последствий приговора, то Варданян явно вызывает глубокую неприязнь у премьера Армении Никола Пашиняна. В некотором смысле осужденный теоретически мог рассматриваться как политический соперник действующей армянской власти. Вряд ли Ереван пойдет дальше формальных, сухих заявлений относительно этого дела», – спрогнозировал аналитик.

«Однако в США армянская диаспора достаточно влиятельна. Она, в отличие от официального Еревана, занимает гораздо более вовлеченную позицию в вопрос Карабаха. Эту тему поднимал и американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время недавнего визита в Азербайджан. Поэтому не исключаю будущей договоренности Баку и Вашингтона по освобождению или обмену Варданяна и ряда других фигурантов в рамках какой-либо сделки», – отметил политолог.

Ранее Бакинский военный суд приговорил к 20 годам тюрьмы Рубена Варданяна – одного из экс-лидеров карабахских армян, бывшего миллиардера и сооснователя инвестиционно-брокерской компании «Тройка диалог», сообщает РИА «Новости». Сторона обвинения просила назначить фигуранту максимально строгую меру наказания – пожизненное лишение свободы.

Семья Варданяна выступила с обращением, в котором заявила, что за время его содержания под стражей ни по одному из предъявленных обвинений не были представлены доказательства. «Рубен был лишен гарантий, что в его отношении проведут надлежащий правовой процесс, равно как и доступа к реальной, а не формальной юридической защите», – отмечается в тексте.

«Слушания проходили за закрытыми дверями и в условиях, несовместимых со стандартами справедливого судебного разбирательства не только по меркам международного права, но даже и законодательства Азербайджана. Судили не только Рубена и других фигурантов дела – приговор вынесен всему армянскому народу», – уверяет семья осужденного.

Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства и переехал в Карабах, который тогда еще не был под полным контролем Азербайджана. После перехода всей территории региона под власть Баку пограничники в сентябре 2023 года задержали его при попытке выезда в Армению.

В Азербайджане Варданяна обвинили в военных преступлениях, терроризме и его финансировании. В начале февраля суд в Баку приговорил к пожизненному заключению других бывших лидеров карабахских армян – Араика Арутюняна, Давида Манукяна, Левона Мнацаканяна, Давида Ишханяна и Давида Бабаяна. По 20 лет тюрьмы получили Аркадий Гукасян и Бако Саакян. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как азербайджанский суд полностью вычеркивает Карабах из истории.