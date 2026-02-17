Тело Баумгертнера вывезли с военной базы на Кипре

Тело Баумгертнера вывезли с британской военной базы «Акротири» на Кипре

Tекст: Мария Иванова

Тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера было вывезено с территории британской военной базы «Акротири» на Кипре, где проводили вскрытие, передает РИА «Новости».

В пресс-службе военной базы подтвердили, что тело было опознано и передано, однако не стали разглашать дополнительных деталей.

Прощание с Владиславом Баумгертнером состоится 21 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил его знакомый Алексей Дозорцев, добавив, что дата уже определена.

Баумгертнер исчез 7 января, после чего его местонахождение оставалось неизвестным. С одиннадцатого января полиция Кипра вела масштабные поиски предпринимателя, задействовав разные службы и ресурсы.

Тело было обнаружено 14 января местным жителем в прибрежной зоне деревни Авдиму. Эта территория находится рядом с местом последнего сигнала телефона Баумгертнера и подпадает под юрисдикцию британской военной базы «Акротири», где и провели вскрытие.

Основной версией его гибели на Кипре назвали несчастный случай.



Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция британских военных баз на Кипре начала расследование смерти российского бизнесмена Дмитрия Баумгертнера.

Тело Баумгертнера решили перевезти в Москву для организации похорон.