Шеф-повар рассказал, как печь блины по дореволюционным рецептам

Шеф-повар Пискунов рассказал, как печь блины по дореволюционным рецептам

Tекст: Татьяна Косолапова

Масленица – древний славянский праздник, уходящий корнями в языческие времена. Его отмечали как проводы зимы и встречу весны задолго до принятия христианства, а позже он был включен в церковный календарь как неделя перед Великим постом. В этом году Масленица проходит с 16 по 22 февраля.

Традиционно на Масленичную неделю в печи пекли блины – круглые и румяные, как солнце. Ими угощали родных, соседей и гостей, ходили друг к другу в гости и лакомились каждый день. Сегодня традиция подавать на стол это угощение не изменилась, но в связи с бытовыми переменами, а именно отсутствием русской печи и появлением электрической, газовой или индукционной плиты, их способ приготовления стал иным.

«Сейчас, как правило, в домашних условиях готовят бездрожжевые блины. Во-первых, так гораздо проще, а во-вторых, людям всякие маркетологи и диетологи заморочили голову всякой ерундой, в связи с чем потреблять стали весьма ограниченный набор продуктов», – говорит Пискунов.

Если посмотреть старые записи, и не только дореволюционные, но и пятидесятилетней давности, продолжает собеседник, блины были в основном дрожжевые. Сохранилось достаточно много рецептов, но все они очень похожи друг на друга. Это, как правило, очень сдобные блины, опарные на дрожжевом тесте. Для их приготовления чаще всего использовалась пшеничная мука, иногда добавлялась гречневая, молоко, яйца, дрожжи, соль, сахар. В результате получалось довольно простое тесто. В русской печи пекли их не переворачивая, с одной стороны. При этом на современной плите также можно выпекать блины по старым рецептам, но обжаривая каждый с обеих сторон.

«Иногда добавлялась какая-нибудь сдоба типа масла или сметаны, но это уже редкая особенность. Сейчас все гораздо проще: берут просто муку, яйца, молоко смешивают и жарят такие скороспелые блинчики, совершенно невыразительные, неинтересные», – заключил шеф-повар.

