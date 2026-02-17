Tекст: Елизавета Шишкова

ВСУ вновь нанесли удар по детско-молодежной инфраструктуре в творческом посёлке Счастливцево в Херсонской области, об этом сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров в своём Telegram-канале.

По словам Гурова, под обстрел попал Центр для детей и молодёжи, причём это уже второй случай атаки на данное учреждение. Он подчеркнул: «Страшные кадры. Но их должен увидеть каждый. Творческий посёлок Счастливцево, Херсонская область. ВСУ во второй раз ударили по Центру для детей и молодёжи. Разрушения колоссальные. Чудом никто не пострадал».

Гуров отметил, что, несмотря на то что место известно как пространство для детей и молодежи, противник намеренно наносит удары по объектам, связанным с подрастающим поколением. Он добавил, что действия ВСУ ясно демонстрируют отсутствие человечности: «Бьёт по детям. Всё это ясно показывает: для них здесь чужие люди и чужая земля».

Глава Росмолодежи также напомнил, что Россия создала этот уникальный центр для развития и поддержки молодежи. Он выразил уверенность, что все разрушения будут восстановлены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского беспилотника по центру социального обслуживания в Железном Порту пострадал один человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в международную террористическую ячейку с неонацистской прошивкой.