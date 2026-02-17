Прощание с историком Роем Медведевым прошло в Подмосковье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прощание с историком Роем Медведевым завершилось в одинцовском морге, передает РИА «Новости». Медведев скончался утром 13 февраля на 101-м году жизни.

По словам его невестки Светланы, причиной смерти стали отек мозга и ишемическая болезнь сердца.

Церемония прощания прошла во вторник, в траурном зале собрались родные и близкие с цветами. Они простились с известным историком и отдали ему последние почести.

Похороны Роя Медведева пройдут после кремации на Лайковском кладбище в Подмосковье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, историк Рой Медведев скончался на 101-м году жизни.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его смертью.

Причиной смерти Медведева назвали остановку сердца.