На Урале и в Дагестане раскрыли этническую ОПГ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Эта ОПГ имеет отношение к вымогательствам, разбоям и грабежам, указал собеседник РИА «Новости».

Лидером оказался некий Абуев Д., также арестованы его пособники. Возбуждено семь уголовных дел.

Проведено 22 обыска в Дагестане и в Челябинской области по местам проживания членов ОПГ.

«Обнаружены и изъяты запрещенные и незаконные к обороту предметы и вещества, а также крупные суммы», – добавил источник.

Могут быть возбуждены и другие уголовные дела, устанавливаются возможные связи членов группы с чиновниками и правоохранителями.

Отмечается, что лидер и члены ОПГ якобы связаны с главой другой ОПГ Артаком Варосяном. Его в ноябре 2025 года арестовали в Челябинске.

Варосяна обвиняют в вымогательстве под угрозой применения насилия в особо крупном размере.

Собеседник в правоохранительных органах пояснил, что фигурант с начала 2000-х годов был лидером одной из ОПГ города «Артаковские». Они занимались вымогательством, рейдерством, незаконным оборотом драгметаллов и т.д.

В 2023 году в Запорожской области выявили деятельность этнической организованной преступной группировки, действовавшей также на территории ДНР и ЛНР. Банда специализировалась на вымогательствах, похищениях людей, рейдерских захватах зданий и сооружений и разбойных нападениях.