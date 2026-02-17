В Пулково задержали организатора преступной схемы с госзакупками

В Пулково задержали главу Комитета по госзаказу Петербурга Толстых

Tекст: Елизавета Шишкова

Задержание Дениса Толстых произошло в аэропорту Пулково, передает РБК. Следственный комитет сообщил, что Толстых считается организатором преступной схемы, связанной с предоставлением незаконных преимуществ коммерческим компаниям при государственных закупках.

По версии следствия, в 2024 году сотрудники комитета помогали определенным участникам выигрывать конкурсы и заключать контракты с нарушениями закона. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье 286 пункт «г» часть 3 УК РФ – «превышение должностных полномочий».

В рамках расследования также был задержан глава отдела централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета Егор Леонов, который в настоящее время находится под стражей. Следствие считает, что Толстых руководил действиями всех участников схемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководителя 178-го военного представительства Минобороны Владимира Никитина задержали в Петербурге по делу о получении взятки. Бывшие сотрудники центра «Патриот» Андрей Пучков и Иван Трифоногло получили девять лет лишения свободы и штраф в размере 27 млн рублей за получение особо крупной взятки при выполнении государственных контрактов. Суд вынес приговор по делу о хищении более 470 млн рублей на гособоронзаказе, два обвиняемых получили реальные сроки и штраф.