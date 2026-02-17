Президент Грузии: ЕС придется смириться с независимой политикой Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Выступая в парламенте с ежегодным посланием «О важнейших вопросах положения страны», президент заявил, что, особенно с началом СВО, «европейская бюрократия грубо вмешивается во внутренние дела Грузии, руководствуясь двойными стандартами».

По его словам, «видимо (евробюрократии) пока сложно смириться с тем, что Грузия – суверенное, независимое государство».

«Они (в Брюсселе) воспринимают Грузию как часть своего геополитического проекта, в котором Грузия должна играть определенные ими конкретные задачи, - сказал Михаил Кавелашвили. – Но им придется смириться с тем, что Грузия независимое, суверенное и достойное государство».

Президент Грузии также отметил, что его страна «зафиксировала полную готовность восстановить стратегическое партнерство с США», прерванное два года назад байденовской администрацией.

«Нами предложена «дорожная карта партнерства для начала отношений с США с «чистого листа» с детальным описанием интересов обеих стран», - сообщил Михаил Кавелашвили.

«Факт, что наши и американские взгляды по многим направлениям совпадают. Будем внимательно наблюдать за развитием ситуации с учетом сложной и непрогнозируемой геополитической ситуации в мире», – сказал президент Грузии.

Михаил Кавелашвили пообещал отстаивать в такой ситуации «национальные интересы Грузии».