Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по вопросу блокировки мессенджера Telegram, передает ТАСС.
Представители Роскомнадзора прокомментировали появившиеся сообщения о вероятной полной блокировке мессенджера с 1 апреля. В официальном сообщении ведомства отмечается: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».
Ранее депутаты Госдумы не обсуждали возможность блокировки Telegram и рассчитывают получить официальные комментарии от Роскомнадзора по ситуации с мессенджером.
Таганский районный суд Москвы зарегистрировал семь протоколов о неудалении запрещенных материалов на платформе Telegram.
Администрация мессенджера Telegram ограничила доступ к 238,8 тыс. ресурсов, нарушающих правила платформы, что стало максимальным показателем с конца января.
Роскомнадзор сообщил, что планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.