Второй раунд непрямых переговоров Ирана и США начался в дипмиссии Омана в Женеве

Tекст: Дарья Григоренко

В состав иранской делегации вошли министр иностранных дел Аббас Арагчи, его заместитель по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи, замминистра по юридическим и международным делам Казем Гарибабади, а также замминистра по экономической дипломатии Хамид Ганбари. Как отмечено в сообщении, делегацию сопровождают эксперты по техническим, юридическим и экономическим вопросам, передает ТАСС.

Ранее иранское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в Женеве 17 февраля намечены непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе, при этом посредником выступит Оман.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что будущие переговоры с США по ядерной программе будут вестись в прежнем, непрямом формате. Иран и США провели очередной раунд переговоров по ядерной программе в Омане 6 февраля.