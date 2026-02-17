  • Новость часаМужчина погиб при атаке дрона на машину в Курской области
    Приговором Варданяну Баку показательно завершил армянскую эпоху Карабаха
    В Министерстве социальной политки Украины исчезли 500 тыс. долларов Всемирного банка
    Религиовед объяснил, когда намаз считается незаконной миссионерской деятельностью
    Шеф-повар рассказал, как печь блины по дореволюционным рецептам
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    Захарова ответила на польские требования о репарациях
    Минобороны заявило о попадании войск ВСУ у Купянска-Узлового в «ледяную ловушку»
    Роскомнадзор заявил, что не блокировал Windows в России
    17 февраля 2026, 12:13 • Новости дня

    Второй раунд непрямых переговоров Ирана и США начался в дипмиссии Омана в Женеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    В состав иранской делегации вошли министр иностранных дел Аббас Арагчи, его заместитель по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи, замминистра по юридическим и международным делам Казем Гарибабади, а также замминистра по экономической дипломатии Хамид Ганбари. Как отмечено в сообщении, делегацию сопровождают эксперты по техническим, юридическим и экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Ранее иранское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в Женеве 17 февраля намечены непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе, при этом посредником выступит Оман.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что будущие переговоры с США по ядерной программе будут вестись в прежнем, непрямом формате. Иран и США провели очередной раунд переговоров по ядерной программе в Омане 6 февраля.

    15 февраля 2026, 05:16 • Новости дня
    США решили помешать поставкам иранской нефти в Китай

    Axios: США собрались ужесточить меры против экспорта нефти из Ирана в Китай

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон планирует принять дополнительные шаги для ограничения поставок иранской нефти в Китай, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

    По данным Axios, такую позицию согласовали на переговорах в Белом доме США и Израиль. Американская сторона рассчитывает, что усиление экономического давления заставит Тегеран пойти на уступки на переговорах. В публикации подчеркивается, что «США усилят экономическое давление на Иран, в основном в части продажи нефти Китаю», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийское море. Авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» и сопровождающие его корабли будут отправлены на Ближний Восток из Карибского моря.

    16 февраля 2026, 13:03 • Новости дня
    Иран передал подрядчику из России землю для ж/д коридора «Север – Юг»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран передаст российскому подрядчику 125 километров территории для строительства железной дороги в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг», заявил генеральный директор по связям с Европой, Америкой и СНГ министерства нефти Мостафа Барзегар.

    По его словам, Иран передаст российскому подрядчику 125 километров земли для строительства железной дороги на участке Решт – Астара в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», сообщает РИА «Новости».

    Барзегар добавил, что земли будут официально переданы на заседании совместной ирано-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Заседание межправкомиссии стартовало 16 февраля и будет продолжаться до 18 февраля.

    Коридор «Север – Юг» – это мультимодальный маршрут протяженностью 7,2 тыс. км, соединяющий Петербург и индийский порт Мумбаи. Он включает транскаспийский, западный и восточный маршруты, которые связывают железные дороги и порты России, Ирана и других стран региона.

    Документы о достройке ключевого участка Решт – Астара были подписаны Россией и Ираном в мае 2023 года. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро, из которых 1,3 млрд евро – кредит России, остальное финансирует иранская сторона. Протяженность строящейся железной дороги составит около 160 км, уточнили иранские власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о сотрудничестве России и Ирана в сфере атомной энергетики и инфраструктурных проектов.

    Иран выкупил более 100 км земли для строительства автодороги Решт – Астара.

    Иран передал России 34 км земли для возведения железной дороги.

    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    15 февраля 2026, 18:57 • Новости дня
    Тегеран объявил дату непрямых переговоров с США

    Tекст: Ольга Иванова

    В Женеве 17 февраля намечены непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе, при этом посредником выступит Оман, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.

    Непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной проблематике состоятся 17 февраля в Женеве, передает РИА «Новости». Об этом официально заявил МИД Ирана, уточнив, что встреча пройдет при посредничестве Омана.

    В опубликованном в Telegram-канале заявлении ведомства отмечается: «Непрямые переговоры Ирана и США по ядерной проблематике состоятся при посредничестве Омана во вторник». Переговоры будут посвящены обсуждению иранского ядерного досье и возможным шагам для его урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что будущие переговоры с США по ядерной программе будут вестись в прежнем, непрямом формате. Иран и США провели очередной раунд переговоров по ядерной программе в Омане 6 февраля.

    15 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    Иран анонсировал встречу главы МИД страны с главой МАГАТЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Женеву для встреч с руководителями МАГАТЭ и дипломатами ряда стран, сообщили в МИД Ирана.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Женеву для участия в новом раунде непрямых переговоров с США, передает РИА «Новости». В рамках визита он также встретится с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом говорится в сообщении МИД Ирана, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, Аракчи намерен провести переговоры с главами МИД Швейцарии и Омана. Цель встреч – обсудить вопросы, связанные с международной повесткой и сотрудничеством в области безопасности и ядерной программы.

    Дипломат уже вылетел в Женеву, где и состоятся все основные встречи в ходе этого визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве 17 февраля пройдут непрямые переговоры между Ираном и США по иранской ядерной программе.

    17 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Иран и США начали обсуждать детали снятия санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры между Ираном и США в Женеве перешли к конкретному обсуждению деталей по вопросам снятия санкций и развития ядерной программы.

    Иран и США начали детальное обсуждение вопросов, связанных с ядерной программой и снятием санкций. Как заявил агентству IRNA представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, переговоры проходят в очень серьезной атмосфере, пишет ТАСС.

    «Переговоры очень серьезные. Мы уже приступили к обсуждению деталей по обоим вопросам: и касательно ядерной программы, и снятия санкций», – подчеркнул Багаи. По его словам, стороны настроены на конструктивный диалог, чтобы достичь прогресса по обоим направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

    Ранее во вторник сообщалось, что делегация США получила от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди официальную позицию Тегерана по вопросам ядерной программы и санкций.

    В то же время, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    16 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    Крупнейший протест в ходе Мюнхенской конференции посвятили Ирану, а не Украине

    Politico: Крупнейший протест в ходе Мюнхенской конференции посвятили Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе Мюнхенской конференции по безопасности самой масштабной акцией стала антииранская демонстрация, собравшая более 200 тыс. человек, сообщило издание Politico.

    Крупнейший митинг во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности в этом году был посвящен Ирану, а не Украине, сообщило издание Politico.

    Несмотря на то что многие дискуссии касались украинского конфликта, демонстрация противников иранских властей собрала более 200 тыс. человек. В прошлом году самая массовая акция была в поддержку Украины, передает ТАСС.

    Митинг посетил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), напомнивший об обещании президента США помочь иранским протестующим. Политик заявил, что если за подобным обещанием не следует действий, то «на Америку нельзя положиться». Он добавил, что его участие в демонстрации является выполнением обещания, чтобы Запад не выглядел «пустобрехом».

    Мюнхенская конференция по безопасности, прошедшая с 13 по 15 февраля, традиционно сопровождается протестными акциями. Демонстрации обычно посвящены актуальным темам. Также в них регулярно принимают участие антиглобалисты и пацифисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве 17 февраля намечены непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе при посредничестве Омана.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия сделки с Ираном возможны «травматичные и драматичные события».

    Секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани предупредил о высокой степени готовности военных и мощном ответе на любые нападения.

    16 февраля 2026, 18:36 • Новости дня
    В Иране заявили о попытках Израиля сорвать переговоры с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран считает, что Израиль пытается вмешаться в переговоры между Ираном и США с целью сорвать возможную договоренность по иранской ядерной программе.

    Об этом сообщил информированный источник в Иране, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника агентства, Израиль, выдвигая различные условия и ограничения, стремится повлиять на позицию США. «Израиль, озвучивая условия или предлагая ограничения, стремится повлиять на американскую повестку. Целью Израиля является создание препятствий на пути к договоренности, а не дипломатический прогресс», – подчеркнул он.

    Ранее Тегеран объявил дату непрямых переговоров с США.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три обязательных условия для достижения соглашения с Ираном, включая вывоз урана и ликвидацию поддерживаемых группировок.

    16 февраля 2026, 12:45 • Новости дня
    В Женеву прибыли первые делегации для переговоров по Украине и Ирану

    Делегации по переговорам по Украине и Ирану начали прибывать в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров по Украине и Ирану, ожидается, что остальные делегации прибудут до вторника.

    Первые делегации для переговоров по Украине и Ирану прибыли в Женеву в воскресенье, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что участники продолжат прибывать в город до вторника, после чего начнутся основные встречи.

    Представитель аэропорта сообщил, что делегации покинут Женеву в среду или четверг в зависимости от хода и результатов переговоров.

    Ранее иранское внешнеполитическое ведомство объявило, что 17 февраля в Женеве состоятся непрямые переговоры между Ираном и США по иранскому ядерному досье, а посредником выступит Оман.

    Переговоры в Женеве не будут проходить в штаб-квартире ООН в Швейцарии.

    В Женеве 17 февраля запланировали переговоры по Украине и Ирану без прямого участия ООН и Швейцарии.

    Делегация киевского режима направилась в Женеву для нового этапа переговоров с Россией и Соединенными Штатами.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    16 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    Иранские военные начали учения по контролю Ормузского пролива

    Учения КСИР стартовали на фоне усиления присутствия США в регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные подразделения Ирана приступили к масштабным учениям по контролю Ормузского пролива, уделяя особое внимание быстрому реагированию на возможные угрозы.

    Учения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стартовали в районе Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    По данным иранского телевидения, маневры проходят на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и увеличения военного присутствия США. В рамках учений отрабатываются сценарии противодействия угрозам безопасности и проверяется готовность подразделений КСИР к действиям в экстремальных условиях.

    Агентство SNN уточняет, что ключевым элементом маневров станет проверка способности к быстрому и решительному реагированию на возможные провокации в стратегически важном регионе.

    Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что второй авианосец ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток из-за обострения ситуации вокруг Ирана. По его словам, дополнительная военная группа необходима на случай, если не удастся достичь договоренностей с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, совершили маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.

    Источники в службах безопасности узнали о намерениях Израиля демонтировать иранский ракетный потенциал и производственную инфраструктуру.

    Военные чиновники изложили оперативные меры по ослаблению иранской ракетной программы, включая удары по ключевым объектам.

    16 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Нетаньяху выдвинул три условия для сделки с Ираном

    Нетаньяху назвал три условия Израиля для заключения сделки с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три обязательных условия для достижения соглашения с Ираном, включая вывоз урана и ликвидацию поддерживаемых группировок.

    По словам Нетаньяху, для подписания соглашения Исламская Республика должна полностью вывезти уран и демонтировать всю инфраструктуру по его обогащению. Вторым условием стало ограничение радиуса действия иранских ракет до 300 километров.

    Третьим условием Израиля является ликвидация так называемой оси террора – поддерживаемых Тегераном вооруженных группировок на Ближнем Востоке, передает канал 360.

    Нетаньяху подчеркнул, что соглашение должно включать элементы, которые жизненно «важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности США, региона и всего мира».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит удары израильской армии по иранским объектам, если соглашение между Ираном и США не будет достигнуто. Израиль может получить разрешение на пролет через территорию третьих стран в случае необходимости военной операции.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что если США не удастся заключить сделку с Ираном, эту страну ждут «травматичные и драматичные события».

    Трамп также подчеркнул, что Вашингтон готов вести переговоры с Тегераном столько, сколько потребуется.

    17 февраля 2026, 13:33 • Новости дня
    Гросси и глава МИД Омана сообщили США позицию Ирана по ядерной программе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегация США получила от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди официальную позицию Тегерана по вопросам ядерной программы и санкций.

    Делегация США провела переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди, которые изложили американской стороне позицию Тегерана по ядерной программе и вопросу санкций, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Он отметил: «Сегодня утром американская сторона провела переговоры с министром иностранных дел Омана и генеральным директором МАГАТЭ, и позиция Ирана по ядерной [программе], снятию санкций и рамкам любого [будущего] соглашения была передана американской стороне».

    По словам Багаи, консультации иранской и американской делегаций с главой МАГАТЭ стали отличительной чертой данного раунда переговоров. Этот формат, по мнению дипломата, отличает текущие контакты от предыдущих попыток договориться по иранской ядерной программе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве. Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с Тегераном и пригрозил «травматичными и драматичными событиями» в случае отсутствия сделки.

    Секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани подчеркнул высокую степень боеготовности вооруженных сил страны и предупредил о мощном ответе на любое нападение.

    17 февраля 2026, 14:42 • Новости дня
    Иран заявил о готовности перекрыть Ормузский пролив

    Командующий ВМС КСИР Тангсири: Иран готов перекрыть Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

    «Если речь зайдет о закрытии Ормузского пролива, то наши ВМС выполнят эту задачу в кратчайшие сроки», – заявил Тангсири, которого цитирует иранская гостелерадиокомпания, передает ТАСС.

    Накануне иранские военные начали учения по контролю Ормузского пролива.

    Ранее разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, совершили маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

    17 февраля 2026, 13:48 • Новости дня
    Хаменеи заявил о готовности ответить США на угрозы ударом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Али Хаменеи прокомментировал угрозы США, подчеркнув, что «иногда самая сильная армия в мире может получить такую пощечину, что не встанет с места», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что американцы часто говорят об отправке кораблей к Ирану, но добавил: «Конечно, флот – опасная вещь, однако страшнее него – то оружие, которое может низвергнуть этот корабль на дно морское». Пресс-служба Хаменеи распространила его слова, а сам лидер выступил с заявлением на встрече с жителями страны, передает ТАСС.

     Хаменеи также заявил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику Иран, как это не смогли сделать и его предшественники. «Президент США сказал, что США уже 47 лет не могут уничтожить исламскую республику. Это хорошее признание. Я говорю, что и ты не сможешь», – подчеркнул он в эфире телеканала IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае незаключения сделки с Ираном, страну ждут «травматичные и драматичные события».

    Секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани сообщил о высокой степени готовности военных страны и предупредил о мощном ответе на любые возможные нападения.

    17 февраля 2026, 16:40 • Новости дня
    Хаменеи: Ракеты Ирана – не дело США

    Хаменеи заявил о необходимости сдерживающего оружия для Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный лидер Ирана подчеркнул, что вопрос вооружения и дальности ракет касается только иранского народа и не должен волновать США.

    США не должны волноваться по поводу дальности и типов иранских ракет, это вовсе не их дело, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул позицию Тегерана в вопросах обороны и вооружения, отметив, что дискуссии о таких ракетах не касаются Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    По словам Хаменеи, обладание сдерживающим оружием – это необходимое и обязательное условие для любого народа. Он добавил, что страна, не имеющая подобного оружия, может стать уязвимой для врагов.

    Американское вмешательство в обсуждение типов или дальности иранских ракет, по мнению Хаменеи, не имеет никаких оснований, так как этот вопрос исключительно внутренний и касается только граждан Ирана, передает агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник аятолла Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, от которого не оправится, и президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Ранее американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность личных переговоров с аятоллой Хаменеи при проявлении инициативы со стороны иранского лидера.

    Напомним, что во вторник в Женеве Иран и США перешли к конкретному обсуждению деталей по снятию санкций и развитию ядерной программы.

    17 февраля 2026, 16:56 • Новости дня
    США и Иран завершили переговоры в Женеве по ядерной программе

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе завершились в Женеве после второго раунда, который проходил при повышенном внимании международного сообщества.

    Второй раунд переговоров между США и Ираном по вопросам, связанным с ядерной программой, завершился в Женеве, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. Об этом сообщил американский чиновник, информацию распространил корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

    Ранее во вторник сообщалось, что делегация США получила от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди официальную позицию Тегерана по вопросам ядерной программы и санкций.

    В то же время верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

