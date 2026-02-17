Москвичей предупредили о предстоящей самой холодной ночи года

Гидрометцентр: Москву и Подмосковье ждет одна из самых холодных ночей года

Tекст: Мария Иванова

Одна из самых холодных ночей с начала года ожидается в Москве и Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По словам специалистов, в ночь на 18 февраля температура в столице местами может опуститься до минус 22 градусов, а в отдельных районах Подмосковья – до минус 26 градусов.

Синоптики отмечают, что мороз усилится на фоне облачной погоды с прояснениями и в основном без осадков. Однако в некоторых районах возможны туман и изморозь. В целом, ночью температура в Москве будет около минус 18-20 градусов, а по области – от минус 18 до минус 23.

Днем в среду, 18 февраля, в Подмосковье местами возможен небольшой снег. При этом температура воздуха в столице составит минус 8-10 градусов, а в области – от минус 7 до минус 12.

На главной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, самой холодной оказалась ночь на 3 февраля, когда температура достигла минус 21,6 градуса. Перед этим, 31 января, было зафиксировано минус 20,4 градуса.

В Гидрометцентре ранее объяснили, что кратковременное усиление морозов связано с влиянием северного антициклона. Синоптики подчеркивают, что чередование южных снежных циклонов и сухого северного антициклона определяет неустойчивую погоду на нынешней неделе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики пообещали москвичам облачный и морозный вторник.

В некоторых регионах России температуры во вторник достигнут минус 40 градусов.

Метеорологи ранее отметили погодные аномалии в европейской части страны.