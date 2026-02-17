Выжившего в Охотском море Пичугина обвинили в смерти подростка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Наталья Пичугина, участвующая в процессе по видеосвязи из Красноярска, потребовала наказания для обвиняемого, передает РИА «Новости».

«Если он должен по закону понести за убийство ребенка наказание, он должен его понести... Он виноват. Другой, который был виноват, его уже нет в живых», – заявила женщина.

По словам матери, она выступала против поездки сына на автомобиле со знакомыми отца, а о планах выхода в море на лодке ничего не знала. Потерпевшими по громкому делу также признаны мать самого Михаила и его погибшего брата Сергея.

Следствие считает, что фигурант знал о неисправности мотора и вышел в море в запрещенном районе, используя поддельные документы. Дело рассматривается в Улан-Удэ по просьбе потерпевшей стороны для удобства участия в заседаниях.

Сам Михаил Пичугин в суде признавал частично вину в трагедии и подделке документов лодки.

Пичугин стал подозреваемым по делу о нарушении правил безопасности водного транспорта после гибели его родственников в Охотском море. Ему предъявили обвинение в нарушении правил движения при эксплуатации судна, что, по версии следствия, привело к смерти двух человек.