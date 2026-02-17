Ученые сообщили о находке древнего штамма бактерий, устойчивого к антибиотикам

Ученые в Румынии нашли устойчивый к антибиотикам древний штамм бактерий

Tекст: Мария Иванова

Румынские ученые обнаружили в пещере Скэришоара штамм бактерий, который оказался устойчивым к десяти современным антибиотикам, передает РИА «Новости». Этот микроорганизм, получивший название Psychrobacter SC65A.3, был найден в ледяных отложениях возрастом примерно пять тысяч лет, сообщает научный журнал Frontiers in Microbiology.

В пресс-релизе журнала отмечается: «Когда исследователи изучили штамм бактерий, обнаруженный в 5000-летних слоях пещерного льда, они обнаружили, что он устойчив к десяти современным антибиотикам и содержит еще больше генов, связанных с устойчивостью». Это открытие стало неожиданным для ученых, так как бактерия сохранила устойчивость на протяжении тысячелетий.

По словам доктора Кристины Пуркарев из Института биологии Бухареста Румынской академии наук, найденный штамм Psychrobacter SC65A.3 способен подавлять рост ряда опасных супербактерий, уже устойчивых к большинству известных препаратов. Специалисты подчеркивают, что открытие может помочь понять механизмы устойчивости к антибиотикам и разработать новые методы борьбы с инфекциями.

