Российский фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в Индию на учения Milan 2026

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» прибыл в индийский порт Вишакхапатнам для участия в международных военно-морских учениях Milan 2026, сообщает РИА «Новости».

Представитель Военно-морских сил Индии в соцсети X обратил внимание на то, что прибытие российского корабля отражает прочное сотрудничество и давние связи между двумя странами.

Учения Milan 2026 пройдут у восточного побережья Индии. Всего в маневрах примут участие военно-морские силы 72 государств, включая Россию, Индию и США. В программу входят совместные действия более 60 боевых кораблей и участие военно-морской авиации трех стран.

В этом году впервые к учениям присоединятся корабли из Германии, Филиппин и ОАЭ. Индию на учениях будет представлять, в частности, новейший авианосец «Викрант».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия договорились провести совместные военно-морские учения «Милан-2026» в феврале.

