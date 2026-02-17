Axios сообщил о новом расследовании преступлений на ранчо Эпштейна в Нью-Мексико

Tекст: Мария Иванова

Власти штата Нью-Мексико создали специальную комиссию по расследованию возможных преступлений на ранчо «Зорро», принадлежавшем финансисту Джеффри Эпштейну, сообщает Axios.

Один из инициаторов комиссии, член палаты представителей штата Андреа Ромеро, подчеркнула, что целью работы станет установление всех фактов, связанных с насилием и торговлей людьми на этом объекте недвижимости, передает ТАСС.

Ранчо площадью свыше 3 тыс. га Эпштейн приобрёл в 1993 году, и оно неоднократно упоминалось в документах Минюста США по его делу. Некоторые жертвы утверждали, что подвергались насилию именно на территории ранчо. Ранее расследование уже проводилось, но было закрыто в связи со смертью Эпштейна в 2019 году.

Ромеро отметила, что новая комиссия должна стать платформой для жертв, желающих дать свидетельские показания и рассказать общественности о пережитом. Новый владелец ранчо – бывший сенатор от Техаса Дон Хаффайнс – заявил о готовности сотрудничать с комиссией и предоставить доступ к территории.

Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке летом 2019 года по обвинениям в организации посещения своего дома несовершеннолетними девушками. После его самоубийства уголовное дело было прекращено. Вокруг Эпштейна был широкий круг влиятельных знакомых, включая бывших глав государств, политиков, предпринимателей и знаменитостей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в материалах дела Джеффри Эпштейна появился список из 300 известных фигур. В частности, бывший премьер Британии Тони Блэр упоминался в связи с обсуждением предполагаемых оргий с участием высокопоставленных лиц.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал связь демократов США с Эпштейном занимательной.