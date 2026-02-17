Суд избрал запрет действий обвиняемому по делу «Калашникова»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий бывшему директору компании «Интертехника» Юрию Чернышеву по делу о поставках некачественных деталей концерну «Калашников», передает РИА Новости.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет именно о запрете определённых действий, без заключения под стражу.

По версии следствия, компания «Интертехника» поставляла полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная о их несоответствии техническим требованиям. К уголовной ответственности привлекаются также Алексей Морохов – руководитель ООО «Ивановские ковши» и учредитель «Интертехники», и Алексей Леденев – директор и учредитель компании, известный по участию в шоу «Танцы со звездами».

Морохову инкриминируют не только мошенничество, но и контрабанду оружия или его основных частей, а также невыплату зарплаты более двух месяцев. В данный момент Морохов содержится в СИЗО, Леденев находится под подпиской о невыезде. Чернышеву предъявлено обвинение в мошенничестве, кроме того, он признан потерпевшим по делу о невыплате зарплаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие провело очные ставки по делу о поставках некачественных деталей концерну «Калашников».

Один из фигурантов дела дал показания на своих соучастников.