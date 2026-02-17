Роскачество назвало лучшие крепленые вина России

Роскачество назвало лучшие российские крепленые вина

Tекст: Мария Иванова

Лучшие крепленые вина России были названы по итогам исследования «Винного гида России», сообщает Роскачество.

Абсолютным лидером рейтинга стало вино «Черный полковник» от крымской винодельни «Солнечная долина», набравшее 90,9 балла. На втором месте оказалось другое вино этого же производителя – «Черный доктор» с результатом 90,8 балла.

В Роскачестве отметили, что впервые за шесть лет сразу два крепленых вина преодолели отметку в 90 баллов. В топ-5 выдержанных крепленых вин также вошли: «Коктебель. Ркацители», «Портвейн Крымский Солнечной Долины», «Нектар. Гранд Десерт. Шато Тамань Резерв 2021».

В категории марочных вин, где выдержка в дубе составляет не менее 24 месяцев, эксперты выделили мускаты Южного берега Крыма и красные вина из сорта Саперави. В пятерку лучших марочных вин попали: «Массандра. Мускат Белый Южнобережный», «Фанагория. Кагор», «Фанагория. Солера», «Шато Ай-Даниль. Джаннет Крым Мускат белый, 2018», а также «Фанагория. Портвейн».

Общий объем продаж крепленых вин в России за 2025 год превысил 11 млн литров, причем более 90% рынка заняли отечественные производители. Производство крепленых вин выросло на 12,7% и достигло 12,68 млн литров.

В Роскачестве подчеркнули, что все исследованные вина соответствовали повышенному стандарту качества, что стало рекордом за восемь лет проведения исследования.

