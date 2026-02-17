Семья Варданяна назвала 20 лет тюрьмы «приговором всему армянскому народу»

Tекст: Вера Басилая

Семья Рубена Варданяна выступила с заявлением после того, как бывший государственный министр Нагорного Карабаха был приговорён военным судом Азербайджана к 20 годам заключения, передает «Медиамакс».

Родные Варданяна назвали этот вердикт «ужасающим», подчеркнув, что он стал «приговором всему армянскому народу».

По словам семьи, за 874 дня содержания под стражей не было представлено ни одного доказательства по обвинениям, а сам процесс проходил в условиях, не совместимых со стандартами справедливого суда даже по законам Азербайджана.

Родные отмечают, что Варданяну не предоставили гарантий правовой защиты, доступа к международным адвокатам, а также возможности присутствия СМИ на заседаниях. В заявлении подчеркивается, что многие, кто лично взаимодействовал с Варданяном, считают обвинения против него абсурдными и несостоятельными.

Семья призвала мировых лидеров, международные организации и правозащитные сообщества предпринять все необходимые меры для освобождения Рубена Варданяна и других армянских заключённых, удерживаемых по политическим мотивам, чтобы обеспечить их свободу и соблюдение прав.

Экс-президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил пожизненное заключение.