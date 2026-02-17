Оверчук заявил о фактической остановке работы ВТО

Оверчук: Работа ВТО практически парализована

Tекст: Вера Басилая

Работа Всемирной торговой организации (ВТО) в последние годы практически парализована, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает ТАСС.

По его словам, устоявшиеся экономические правила перестают работать, что наиболее заметно проявляется именно на площадке ВТО. Оверчук выступил с этим заявлением на форуме «Архитектура будущего: российский бизнес на ключевых многосторонних площадках».

Вице-премьер подчеркнул, что в условиях изменений мирового порядка западные страны все чаще прибегают к тактике недобросовестной конкуренции.

«Мы видим, что большую роль начали играть санкции, а также иные тарифные и нетарифные ограничения», – отметил Оверчук.

Он добавил, что подобная политика приводит к подрыву доверия между государствами и затрудняет развитие международной торговли. На форуме обсуждается, как российский бизнес может реагировать на меняющуюся архитектуру мировой экономики и эффективно защищать свои интересы в новых условиях.

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что мировая торговая система переживает крупнейшие за 80 лет вызовы.