В России решили проработать изменения нормативного регулирования сферы ЖКХ

Tекст: Дарья Григоренко

Этот вопрос стал одним из поручений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии, посвященной развитию строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, передает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе правительства, «важный аспект работы связан с финансовым оздоровлением сферы ЖКХ. Он предполагает проработку изменений нормативного регулирования в части обеспечения сбалансированной тарифной политики». Ожидается, что эти меры позволят повысить устойчивость отрасли и сделать тарифы более прозрачными для населения и бизнеса.

Также Михаил Мишустин поручил до 1 октября актуализировать Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ с учетом современных требований. Документ должен содержать прогноз до 2035 года и учитывать новые вызовы, включая внедрение цифровых решений и повышение производительности труда.

Работа по обновлению стратегии поручена Минстрою совместно с другими заинтересованными федеральными органами. Среди ключевых задач – меры по технологическому развитию гражданского, транспортного, промышленного и жилищного строительства, а также повышение эффективности ЖКХ.

План реализации обновленной стратегии должен быть внесен в правительство не позднее 15 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность контроля ситуации с увеличением платы за коммунальные услуги в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России намерены отслеживать ситуацию с ростом стоимости коммунальных услуг. Руководство Госдумы усилило контроль за тарифами ЖКХ и расширило роль ФАС в их регулировании.