ФСБ задержала краснодарца за поддержку ВСУ и передачу данных СВО

ФСБ: Краснодарец передавал данные СВО и собирал средства для ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Житель Краснодара, подозреваемый в передаче персональных данных участников спецоперации украинским спецслужбам, задержан, передает РИА «Новости».

По информации УФСБ по Краснодарскому краю, мужчина 1985 года рождения был администратором Telegram-чата, где находились представители украинских спецслужб, и размещал там персональные данные российских военных.

Кроме того, в сообщении отмечается, что задержанный собирал средства для закупки техники и снаряжения для подразделений ВСУ, публиковал призывы к насилию против российских военных и оправдывал деятельность украинских националистических батальонов. Также он призывал оказывать помощь ВСУ и занимался дискредитацией Вооружённых сил России.

В ФСБ заявили: «Фигурант организовал сбор денежных средств для закупки военной техники и снаряжения для подразделений ВСУ, публиковал призывы к насильственным действиям в отношении российских военных, оправдывал деятельность украинских националистических батальонов, призывал оказывать помощь ВСУ и дискредитировал ВС РФ».

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям 275, 205.2, 280, 280.4 и 207.3 УК России. Максимальное наказание по этим статьям может достигать пожизненного лишения свободы.

