Польша выдвинула условие экспортерам вооружений

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, замминистра по управлению государственными активами Конрад Голота заявил, что для доступа к польскому оборонному рынку иностранным поставщикам оружия теперь необходимо инвестировать в экономику Польши и передавать стране технологии. «Если вы хотите продавать здесь – инвестируйте здесь», – подчеркнул Голота.

По его словам, Польше больше не интересны простые линии по сборке готовых изделий – страна настаивает на включении в глобальные производственные цепочки. Замминистра отметил, что ранее большая часть оборонного бюджета уходила на закупку техники, преимущественно в США и Южной Корее, что не приносило польским компаниям значимой выгоды.

В ближайшие пять лет Польша намерена потратить на оборону 1 трлн злотых, не считая до 44 млрд евро, выделяемых Евросоюзом по программе SAFE. Голота подчеркнул, что местная оборонная промышленность, в частности концерн Polska Grupa Zbrojeniowa, нуждается в инвесторах и доступе к передовым технологиям для укрепления позиций на внутреннем рынке и выхода на международный уровень.

Ранее закупки американских вооружений рассматривались Польшей как «своеобразная плата за безопасность» под защитой США, признал Голота. Теперь власти требуют более взаимовыгодного сотрудничества и готовы рассматривать предложения только тех компаний, кто готов делиться технологиями и создавать рабочие места в стране.

В воскресенье президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что страна должна идти по пути получения собственного ядерного оружия.