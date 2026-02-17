Сын экс-премьера Грузии Жвания объявлен в розыск как соучастник резонансного убийства

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Об этом сообщил во вторник прокурор Тбилиси Георгий Микая, рассказав на пресс-конференции о раскрытии дела об убийстве сына криминального авторитета Гии Кварацхелия – Николоза.

Убийство планировалось в квартире Бесариона Жвания. По этому делу с аналогичными обвинениями задержаны братья Гурам и Давид Какулия.

Мотивом совершения преступления стали месть и укрепление авторитета в криминальном мире, сказал Георгий Микая.

Отец братьев Какулия, криминальный авторитет, был убит в Москве в августе 2021 года, после чего его сыновья решили отомстить, заподозрив, что заказчиком был Гия Кварацхелия.

Николоза Кварацхелия застрелили на улице в центре Тбилиси.

Бесариона Жвания арестовывали в 2020 году за нанесение множественных ранений холодным оружием, ему грозило до 6 лет лишения свободы, однако он был помилован.

Зураб Жвания возглавил правительство Грузии после «революции роз» 2003 года. Вскоре у него испортились отношения с тогдашним президентом Михаилом Саакашвили. В 2005 году Жвания погиб. По официальной версии - от угарного газа, хотя в Грузии многие говорят об убийстве.