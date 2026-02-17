Bloomberg: Макрон приехал к Моди убедить купить самолеты Rafale

Tекст: Вера Басилая

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Индию связан с попыткой убедить премьер-министра Нарендру Моди приобрести французские истребители Rafale, сообщает Bloomberg.

Это уже четвертая поездка Макрона в Индию с 2017 года, и она сопровождается большой публичностью, включая рекламные щиты в Мумбаи и встречи на высшем уровне.

Ранее в феврале комитет под председательством министра обороны Индии одобрил закупку 114 истребителей Rafale, однако до подписания контракта предстоят переговоры по цене и доле местного производства. Сумма сделки может превысить 40 млрд долларов, при этом Франция предлагает Индии совместное производство и передачу технологий для укрепления национальной оборонной промышленности.

Макрон остановился в отеле Taj Palace и планирует принять участие в саммите по искусственному интеллекту в Нью-Дели, где лидеры будут обсуждать совместные регуляторные подходы в противовес влиянию США и Китая. В рамках визита также пройдет виртуальное открытие сборочного завода военных вертолетов Airbus SE и Tata Group, а министры обороны двух стран встретятся в Бангалоре для обсуждения продления соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере еще на 10 лет.

В 2020–2024 годах Индия стала крупнейшим получателем французских военных поставок, отмечает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

Власти Индии одобрили закупку шести американских самолетов-разведчиков. Индия также приняла решение о покупке 114 французских истребителей, большинство из которых произведут внутри страны.

