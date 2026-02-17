Bloomberg: Трамп пообещал скоро решить вопрос поставок оружия Тайваню

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждает будущие поставки вооружений Тайваню с председателем КНР Си Цзиньпином и пообещал вскоре принять решение по этому вопросу, передает Bloomberg.

Трамп в беседе с журналистами вечером в понедельник отметил: «Я говорю с ним об этом. У нас был хороший разговор, и мы примем решение довольно скоро» – заявил президент, находясь на борту Air Force One.

Военная поддержка США Тайваню стала одной из ключевых точек напряженности между Вашингтоном и Пекином накануне встречи лидеров двух стран, назначенной на апрель в Китае.

В последние годы Китай усилил политическое и военное давление на Тайвань, подчеркивая, что считает остров частью своей территории. Ранее в феврале стороны уже провели телефонные переговоры, которые Трамп назвал «отличными», однако китайская сторона призвала США «проявлять осмотрительность» в вопросе поставок оружия Тайваню.

По данным Financial Times, в начале месяца США начали готовить новый пакет вооружений для Тайваня, что вызвало обеспокоенность у китайских властей. Этот контракт станет дополнением к соглашению на 11 млрд долларов, заключенному в декабре. Кроме того, на прошлой неделе США и Тайвань подписали торговое соглашение, предусматривающее снижение тарифов и расширение доступа на рынки.

