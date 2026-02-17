Захарова объяснила популярность китайского Нового года у россиян

Tекст: Мария Иванова

Празднование китайского Нового года особенно полюбилось москвичам благодаря своей яркости и праздничной атмосфере, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова перед запуском тематического поезда Московского метрополитена, посвященного этому событию, передает РИА «Новости».

По словам Захаровой, этот праздник действительно понравился жителям столицы, поскольку помогает создать особое настроение и позволяет узнать больше о культуре Азии.

Захарова подчеркнула, что китайский Новый год ассоциируется со словом «радость», которое, по ее мнению, объединяет россиян и китайцев. Она назвала праздник красивым, ярким и радостным.

Говоря о культурном сближении, дипломат отметила интересную традицию: китайцы, поздравляя друг друга с праздником, часто отправляют изображение картины Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня». Захарова объяснила, что этот образ кажется китайцам очень сильным, ярким и доброжелательным и символизирует силу, мощь, движение вперед и удаль, что становится еще одним поводом для радости.

