Ученые объяснили, зачем человеку понадобился подбородок

Ученые узнали, что подбородок у человека появился как побочный продукт эволюции

Tекст: Мария Иванова

Люди остаются единственными приматами с ярко выраженным подбородком, однако причина появления этой уникальной черты долгое время оставалась загадкой, пишет New Scientist.

Новый анализ анатомии головы современных человекообразных обезьян и человека показывает, что подбородок появился не из-за прямого давления естественного отбора, а как побочный эффект других эволюционных изменений.

Норин фон Крамон-Таубадель из Университета Буффало отмечает: «Существует склонность считать, что каждую отличительную черту формирует естественный отбор ради конкретной цели, но на самом деле эволюция гораздо менее целенаправленна и более хаотична, чем многие предполагают». Исследователи изучили 532 черепа человека и 14 других видов и подвидов современных обезьян, измерили 46 параметров, связанных с формой челюсти и подбородка, и сравнили данные с генетическими моделями.

Результаты показали, что только три из девяти признаков, связанных с подбородком, были явно связаны с отбором. Остальные шесть, вероятно, возникли как сопутствующие изменения других черт – например, уменьшение лицевой части черепа и челюсти из-за увеличения мозга, изменения питания и вертикального положения тела. Так, с уменьшением верхней челюсти нижняя стала выступать вперед, формируя подбородок.

Эксперты называют такие эволюционные побочные эффекты «спандрелями», что означает появление новых элементов как следствие изменений соседних структур, а не самостоятельной адаптации. Подбородок стал классическим примером такого явления, подчеркивая, что эволюция может создавать новые черты не только ради пользы, но и в процессе адаптации других частей организма.

