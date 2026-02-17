Религиовед объяснил, когда намаз считается незаконной миссионерской деятельностью

Религиовед Лункин: Публичный намаз должен не создавать неудобств окружающим

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Намаз совершается пять раз в день в определенное время. Если у мусульманина нет возможности провести его в специально отведенном помещении, то допустимо помолиться в общественном месте. Но это не должно создавать никаких препятствий и неудобств для окружающих», – пояснил религиовед Роман Лункин.

«Второй принципиальный нюанс состоит в том, что сам молящийся должен минимизировать ажиотаж вокруг намаза и выбрать наименее заметное место в публичном пространстве. В противном случае его действия могут быть трактованы как незаконное миссионерство – если он сознательно привлекает общественное внимание к себе», – продолжил он.

«В истории с выдворением мигранта за незаконное миссионерство в ХМАО нельзя делать акцент на праве верующего совершать намаз. Решение суда продиктовано тем, что молящийся сознательно создавал доступ к своему религиозному обряду для широкого круга лиц, а также рассказывал жильцам общежития о своем вероучении и религиозных убеждениях», – пояснил спикер.

«Отличие беседы от миссионерской деятельности состоит в том, что последняя предполагает приглашение на какое-либо религиозное собрание или богослужение. Кроме того, в разговоре могут присутствовать ощутимая агрессия, психологическое давление или попытки манипуляций. Если же разговоры велись с мусульманами, то здесь могло иметь место незарегистрированное религиозное объединение», – детализировал спикер.

«Но представителям мусульманской части населения России и законопослушным иностранцам не стоит бояться полного запрета молиться. Уместно привести слова верховного муфтия России Талгата Таджуддина о том, что для проведения религиозных обрядов существуют специально отведенные места. А «показушная молитва не принимается», – напомнил эксперт.

Спикер также отметил, что закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» подтверждает право каждого человека, находящегося на территории России, на свободу совести и свободу вероисповедания. «В тексте ислам указан, как неотъемлемая часть исторического наследия народов нашей страны», – добавил собеседник.

Ранее Нижневартовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа оштрафовал и выдворил из России гражданина Узбекистана за незаконную миссионерскую деятельность, в частности, публичный намаз и беседы о своем вероучении, сообщает «Интерфакс».

«Гражданин Узбекистана, исповедующий ислам, ежедневно пять раз в день осуществлял миссионерскую деятельность, а именно религиозный обряд «намаз», проведение которого носило публичный характер, поскольку дверь в комнату не закрывалась, имелся свободный доступ жильцов общежития и третьих лиц», – говорится в решении суда.

При этом, мигрант не являлся представителем религиозной организации и не имел документов о госрегистрации. Также в комнате он рассказывал другим жильцам о своем вероучении и религиозных убеждениях, и хранил религиозную литературу в свободном доступе.

В итоге мужчина был признан виновным по ч.5 ст.5.26 Кодекса об административных правонарушениях: «Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства». Его оштрафовали на 30 тыс. рублей и принудительно выдворили из России.