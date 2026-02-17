При падении лифта на Пхукете пострадали шесть россиян

Шесть россиян, включая детей, получили травмы при падении лифта на Пхукете

Tекст: Мария Иванова

Шесть граждан России, среди которых восьмилетний ребенок и 16-летний подросток, пострадали при падении лифта в отеле на острове Пхукет, передает ТАСС со ссылкой на портал Khao Phuket.

Происшествие случилось 16 февраля в гостинице, расположенной рядом с пляжем Ката, который пользуется популярностью у российских туристов.

Все находившиеся в лифте были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Подробная информация о состоянии пострадавших пока не сообщается.

По данным портала, местные власти уже начали расследование причин аварии и намерены проверить техническое состояние лифтового оборудования в отеле.

