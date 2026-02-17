Патрушев заявил о возвращении Западом «дипломатии канонерок» на море

Патрушев: Запад превращает море в плацдарм для агрессии

Tекст: Вера Басилая

Запад вернулся к практике «дипломатии канонерок», превращая море в плацдарм для агрессии, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Аргументы и факты».

По его словам, события вокруг Венесуэлы и Ирана подтверждают, что такие методы давления вновь становятся актуальными.

«Факты говорят о том, что море вновь становится плацдармом для военных агрессий», – подчеркнул Патрушев.

Он отметил, что Запад долгое время господствовал на морях, но сегодня эта гегемония во многом уже в прошлом. Патрушев напомнил, что «дипломатия канонерок» заключалась в том, что крупные державы подводили военные корабли к берегам слабых стран и вынуждали их подчиниться собственным условиям.

Патрушев также заявил, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада являются абсолютно нелегальными с точки зрения международного права. Он подчеркнул, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС, – это юридическая фикция.

По его словам, в качестве первого ответа Россия задействует политико-дипломатические и правовые механизмы, хотя надежд на уважение Западом международного права почти не осталось.

Патрушев указал, что попытки морской блокады со стороны европейских стран – это осознанные шаги к военной эскалации, провокация России на ответные меры. Если ситуацию не удастся урегулировать мирным путем, Военно-морской флот России будет готов прорвать и ликвидировать блокаду. Он также отметил наличие большого количества европейских судов под разными флагами и допустил, что России может заинтересовать их груз и маршруты.

Кроме того, Патрушев заявил, что России необходимо делать ставку на создание высокотехнологичного флота и развитие современных технологий для решения актуальных задач. По его словам, в ближайшем будущем ведущие флоты мира будут массово пополняться безэкипажными кораблями, а технологическое лидерство станет одним из ключевых приоритетов в стратегии развития ВМФ и программе кораблестроения до 2050 года.

Ранее Патрушев отметил рост военной активности НАТО в ряде акваторий. Он также акцентировал внимание на целенаправленных попытках морской блокады России.